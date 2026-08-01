¿Cuál es el precio actual de VANTIS by Virtuals?

VANTIS by Virtuals se cotiza a €0.001900873963948905000, lo que representa un movimiento de precios del 22.54% en las últimas 24 horas. Esta cifra en vivo refleja datos de trading en tiempo real, agregados desde intercambios globales.

¿Cómo se compara VANTIS con el mercado global de criptomonedas?

Su variación diaria del 22.54% puede contrastarse con los promedios generales del mercado. Si VANTIS está superando al mercado, esto sugiere un fuerte interés comprador o desarrollos positivos específicos para su ecosistema.

¿Cómo se desempeña VANTIS by Virtuals en comparación con los tokens de la categoría Artificial Intelligence (AI),Virtuals Protocol Ecosystem,Robinhood Ecosystem?

Dentro del segmento Artificial Intelligence (AI),Virtuals Protocol Ecosystem,Robinhood Ecosystem, VANTIS demuestra competitividad impulsada por su volumen de trading, su capitalización de mercado y la actividad continua en la red --.

¿Cuál es la capitalización de mercado de VANTIS by Virtuals hoy?

La capitalización de mercado de €368306.6152020750000 coloca a VANTIS en el puesto #3787, lo que indica su madurez relativa y la confianza de los inversores en comparación con otros tokens.

¿Cuáles son los niveles de rango de precios en las últimas 24 horas?

Los precios hoy han oscilado entre €0.001535902827392070000 y €0.001924230823339680000, ofreciendo contexto para los traders que siguen la volatilidad y la estructura del mercado.

¿Qué tan activamente se está negociando VANTIS?

VANTIS by Virtuals ha generado €-- en volumen de trading durante las últimas 24 horas. Un alto volumen suele correlacionarse con tendencias de precios más sólidas y una mejor liquidez en el mercado.

¿Cómo influye la oferta en la valoración de VANTIS?

Con 193286300.4510949 tokens en circulación, los niveles de oferta ayudan a definir la escasez y la valoración a largo plazo, especialmente cuando se compara con otros tokens con modelos inflacionarios o deflacionarios.