Precio de Instaclaw hoy

El precio actual de Instaclaw (INSTACLAW) hoy es $ 0, con una variación del 9.77% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de INSTACLAW a USD es $ 0 por INSTACLAW.

Instaclaw actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 265,512, con un suministro circulante de 427.06M INSTACLAW. Durante las últimas 24 horas, INSTACLAW cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00262314, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, INSTACLAW experimentó un cambio de +0.47% en la última hora y de -14.34% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 4.89K.

Información del mercado de Instaclaw (INSTACLAW)

Cap de mercado $ 265.51K$ 265.51K $ 265.51K Volumen (24H) $ 4.89K$ 4.89K $ 4.89K Cap. de mercado totalmente diluida $ 621.72K$ 621.72K $ 621.72K Suministro de Circulación 427.06M 427.06M 427.06M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Instaclaw es de $ 265.51K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 4.89K. El suministro circulante de INSTACLAW es de 427.06M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 621.72K.