Precio de ReplyCorp hoy

El precio actual de ReplyCorp (REPLY) hoy es $ 0.00101279, con una variación del 1.44% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de REPLY a USD es $ 0.00101279 por REPLY.

ReplyCorp actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 467,874, con un suministro circulante de 462.86M REPLY. Durante las últimas 24 horas, REPLY cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0.00100432 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0163653, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, REPLY experimentó un cambio de +2.41% en la última hora y de -14.70% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 2.53K.

Información del mercado de ReplyCorp (REPLY)

Cap de mercado $ 467.87K$ 467.87K $ 467.87K Volumen (24H) $ 2.53K$ 2.53K $ 2.53K Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Suministro de Circulación 462.86M 462.86M 462.86M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de ReplyCorp es de $ 467.87K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 2.53K. El suministro circulante de REPLY es de 462.86M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.01M.