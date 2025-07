OP

Ethereum’s layer-two scaling solution Optimism introduced its new governance token OP for the Token House – one of the two hubs constituting the protocol’s new governance system, Optimism Collective. Early users of the network will be granted the opportunity to receive OP airdrops in Q2, 2022, which accounts for 5% of the asset’s total supply.

NombreOP

PuestoNo.68

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado0.0003%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)15.31%

Suministro de circulación1,752,186,819

Suministro máx.4,294,967,296

Suministro total4,294,967,296

Tasa de circulación0.4079%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico4.851507085185996,2024-03-06

Precio más bajo0.40050768516633495,2022-06-18

Blockchain públicaNONE

