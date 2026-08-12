Precio de PEAK hoy

El precio actual de PEAK (PEAK) hoy es $ 0, con una variación del 13.75% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PEAK a USD es $ 0 por PEAK.

PEAK actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 349,387, con un suministro circulante de 750.00M PEAK. Durante las últimas 24 horas, PEAK cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00152593, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, PEAK experimentó un cambio de -0.30% en la última hora y de +185.95% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 9.70K.

Información del mercado de PEAK (PEAK)

Cap de mercado $ 349.39K$ 349.39K $ 349.39K Volumen (24H) $ 9.70K$ 9.70K $ 9.70K Cap. de mercado totalmente diluida $ 465.85K$ 465.85K $ 465.85K Suministro de Circulación 750.00M 750.00M 750.00M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de PEAK es de $ 349.39K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 9.70K. El suministro circulante de PEAK es de 750.00M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 465.85K.