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Principales tokens de Acciones tokenizadas por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Acciones tokenizadas. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Convex Finance
Convex Finance
CVX
$ 1.767
+0.97%
+5.59%
+20.07%
$ 174.36M
$ 57.97K
2
Strategy PP Variable xStock
Strategy PP Variable xStock
STRCX
$ 101.89
+0.90%
+0.01%
+2.08%
$ 152.35M
$ 64.45K
3
$ 218.63
+0.01%
-0.24%
-0.64%
$ 142.86M
$ 365.32
4
$ 95.33
-0.13%
+0.37%
+1.97%
$ 139.18M
$ 603.90
5
$ 71.26
0.00%
+5.93%
+13.77%
$ 138.20M
$ 943.03
6
$ 346.29
-0.14%
-3.22%
-5.40%
$ 133.46M
$ 154.42
7
$ 333.28
-0.12%
+0.44%
+3.51%
$ 129.80M
$ 178.96
8
Bending Spoons xStock
Bending Spoons xStock
BSPX
$ 53.77
0.00%
+0.03%
+23.13%
$ 111.57M
$ 20.78K
9
SOON
SOON
SOON
$ 0.2141
+0.05%
-1.55%
+2.23%
$ 111.05M
$ 532.85K
10
$ 71
-0.10%
+5.86%
+13.73%
$ 100.11M
$ 1.17K
11
$ 603.15
-0.05%
+0.92%
+1.39%
$ 85.91M
$ 85.13
12
$ 149.15
+0.08%
+0.36%
-1.05%
$ 68.13M
$ 379.44
13
$ 880.23
-0.04%
+1.10%
+0.87%
$ 65.31M
$ 75.57
14
$ 272.93
-0.10%
-2.13%
-0.67%
$ 61.01M
$ 209.40
15
ELF
ELF
ELF
$ 0.06604
+1.82%
+15.90%
+13.51%
$ 55.25M
$ 941.32K
16
$ 218.87
+0.05%
-0.20%
-0.35%
$ 52.56M
$ 279.74
17
MicroStrategy xStock
MicroStrategy xStock
MSTRX
$ 96.49
-0.24%
-0.00%
-1.69%
$ 44.70M
$ 753.55K
18
$ 276.57
-0.11%
-0.27%
+0.47%
$ 31.50M
$ 194.34
19
$ 30.46
+0.86%
+3.24%
-3.31%
$ 29.77M
$ 2.37K
20
Securitize
Securitize
SECZ
$ 7.39
0.00%
+0.07%
0.00%
$ 29.75M
--
21
$ 217.97
+0.23%
+3.50%
+3.34%
$ 25.76M
$ 280.66
22
WorldMobileToken
WorldMobileToken
WMTX
$ 0.02945
-0.03%
+1.31%
+4.64%
$ 25.03M
$ 2.31M
23
$ 346.43
+0.07%
-3.39%
-5.11%
$ 24.05M
$ 165.43
24
SATS
SATS
SATS
$ 0.000000010158
-0.08%
-1.04%
+4.47%
$ 21.41M
$ 7.31T
25
$ 333.24
+0.04%
+0.59%
+3.27%
$ 20.98M
$ 275.83
26
$ 90.76
-0.13%
-1.41%
+0.09%
$ 15.44M
$ 642.47
27
$ 504.28
+0.01%
-0.35%
+3.71%
$ 14.77M
$ 108.69
28
$ 307.89
0.00%
-0.75%
-1.63%
$ 13.66M
$ 182.12
29
$ 17.9
0.00%
-0.89%
-1.60%
$ 12.96M
$ 3.15K
30
Simons Cat
Simons Cat
CAT
$ 0.000001685
-0.71%
-0.59%
+16.67%
$ 12.71M
$ 47.98B
31
$ 99.65
-0.03%
+1.36%
-1.03%
$ 12.46M
$ 665.55
32
SynFutures
SynFutures
F
$ 0.002785
+0.79%
-5.99%
-1.75%
$ 12.03M
$ 21.91M
33
Sandisk Corporation xStock
Sandisk Corporation xStock
SNDKX
$ 1,300.93
0.00%
+0.04%
+4.81%
$ 11.58M
$ 34.73K
34
$ 427.18
+0.37%
+1.33%
+2.31%
$ 10.46M
$ 125.84
35
$ 96.8
-0.20%
-0.88%
-2.15%
$ 9.92M
$ 804.20
36
$ 477
+0.06%
+1.11%
+0.23%
$ 9.85M
$ 122.04
37
$ 272.72
+1.20%
+1.29%
+0.15%
$ 7.58M
$ 235.25
38
$ 272.31
+0.17%
-2.19%
-0.28%
$ 7.44M
$ 213.08
39
Microsoft xStock
Microsoft xStock
MSFTX
$ 498.28
-0.21%
-0.01%
+2.53%
$ 7.32M
$ 90.91K
40
$ 420.03
-0.02%
-1.84%
+0.67%
$ 6.97M
$ 131.52
41
$ 599.3
-0.13%
+0.89%
+1.69%
$ 6.94M
$ 93.53
42
Backed Coinbase Global
Backed Coinbase Global
BCOIN
$ 149.39
0.00%
-0.03%
-1.03%
$ 6.93M
--
43
Intel xStock
Intel xStock
INTCX
$ 98.76
+0.20%
+0.00%
-0.82%
$ 6.55M
$ 41.74K
44
$ 134.12
-0.10%
-2.68%
+21.27%
$ 6.51M
$ 919.23
45
$ 149.24
-0.15%
-0.60%
-0.75%
$ 6.44M
$ 427.87
46
$ 147.17
+0.27%
-3.97%
+3.69%
$ 5.88M
$ 400.35
47
$ 1,222
+0.04%
-0.63%
+2.93%
$ 5.32M
$ 48.05
48
$ 133.09
+0.03%
-2.77%
+20.26%
$ 5.17M
$ 1.18K
49
Marvell xStock
Marvell xStock
MRVLX
$ 217.1
+0.12%
+0.02%
+3.55%
$ 5.07M
$ 6.98K
50
$ 1,309.52
+0.04%
+2.13%
+5.47%
$ 4.98M
$ 52.67

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Acciones tokenizadas y por qué son populares?
Los tokens de Acciones tokenizadas representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 281 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $2.38B.
¿Cuál es el token de Acciones tokenizadas con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Acciones tokenizadas rastreados en MEXC, CRWVON ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 16.86% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Acciones tokenizadas están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 281 tokens de Acciones tokenizadas, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. CVX, STRCX, NVDAX se encuentra entre los tokens populares de Acciones tokenizadas. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Acciones tokenizadas?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Acciones tokenizadas es de aproximadamente $2.38B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Acciones tokenizadas, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.