El precio actual de Microsoft (MSFTON) hoy es $ 493.92, con una variación del 0.52% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MSFTON a USD es $ 493.92 por MSFTON.

Microsoft actualmente está en el puesto #1671 por capitalización de mercado en $ 2.45M, con un suministro circulante de 4.97K MSFTON. Durante las últimas 24 horas, MSFTON cotiza entre $ 487.76 (bajo) y $ 494.46 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 554.1140723930895, mientras que el mínimo histórico fue $ 467.29332956665013.

En el corto plazo, MSFTON experimentó un cambio de -0.06% en la última hora y de +5.11% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 132.07K.

Información del mercado de Microsoft (MSFTON)

Puesto No.1671 Cap de mercado $ 2.45M$ 2.45M $ 2.45M Volumen (24H) $ 132.07K$ 132.07K $ 132.07K Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.45M$ 2.45M $ 2.45M Suministro de Circulación 4.97K 4.97K 4.97K Suministro total 4,970.30426041 4,970.30426041 4,970.30426041 Blockchain pública ETH

