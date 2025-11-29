Precio de Coinbase hoy

El precio actual de Coinbase (COINON) hoy es $ 274.75, con una variación del 0.76% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de COINON a USD es $ 274.75 por COINON.

Coinbase actualmente está en el puesto #2359 por capitalización de mercado en $ 568.87K, con un suministro circulante de 2.07K COINON. Durante las últimas 24 horas, COINON cotiza entre $ 270.66 (bajo) y $ 275.4 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 398.53963644307055, mientras que el mínimo histórico fue $ 230.16506204009934.

En el corto plazo, COINON experimentó un cambio de +1.25% en la última hora y de +11.11% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 73.97K.

Información del mercado de Coinbase (COINON)

Puesto No.2359 Cap de mercado $ 568.87K$ 568.87K $ 568.87K Volumen (24H) $ 73.97K$ 73.97K $ 73.97K Cap. de mercado totalmente diluida $ 568.87K$ 568.87K $ 568.87K Suministro de Circulación 2.07K 2.07K 2.07K Suministro total 2,070.50605916 2,070.50605916 2,070.50605916 Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de Coinbase es de $ 568.87K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 73.97K. El suministro circulante de COINON es de 2.07K, con un suministro total de 2070.50605916. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 568.87K.