El precio actual de Apple (AAPLON) hoy es $ 279.24, con una variación del 0.93% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AAPLON a USD es $ 279.24 por AAPLON.

Apple actualmente está en el puesto #1603 por capitalización de mercado en $ 2.90M, con un suministro circulante de 10.40K AAPLON. Durante las últimas 24 horas, AAPLON cotiza entre $ 276.32 (bajo) y $ 280.06 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 284.4314753094952, mientras que el mínimo histórico fue $ 226.40537622338067.

En el corto plazo, AAPLON experimentó un cambio de +0.03% en la última hora y de +2.75% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 56.23K.

Puesto No.1603 Cap de mercado $ 2.90M$ 2.90M $ 2.90M Volumen (24H) $ 56.23K$ 56.23K $ 56.23K Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.90M$ 2.90M $ 2.90M Suministro de Circulación 10.40K 10.40K 10.40K Suministro total 10,399.72659017 10,399.72659017 10,399.72659017 Blockchain pública ETH

