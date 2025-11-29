Precio de Hims Hers Health hoy

El precio actual de Hims Hers Health (HIMSON) hoy es $ 38.28, con una variación del 0.10% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HIMSON a USD es $ 38.28 por HIMSON.

Hims Hers Health actualmente está en el puesto #2749 por capitalización de mercado en $ 232.23K, con un suministro circulante de 6.07K HIMSON. Durante las últimas 24 horas, HIMSON cotiza entre $ 38.24 (bajo) y $ 38.35 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 151.28876306232115, mientras que el mínimo histórico fue $ 32.579213214683286.

En el corto plazo, HIMSON experimentó un cambio de -0.03% en la última hora y de +9.65% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 54.37K.

Información del mercado de Hims Hers Health (HIMSON)

Puesto No.2749 Cap de mercado $ 232.23K$ 232.23K $ 232.23K Volumen (24H) $ 54.37K$ 54.37K $ 54.37K Cap. de mercado totalmente diluida $ 232.23K$ 232.23K $ 232.23K Suministro de Circulación 6.07K 6.07K 6.07K Suministro total 6,066.65559887 6,066.65559887 6,066.65559887 Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de Hims Hers Health es de $ 232.23K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 54.37K. El suministro circulante de HIMSON es de 6.07K, con un suministro total de 6066.65559887. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 232.23K.