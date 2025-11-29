Precio de Intel hoy

El precio actual de Intel (INTCON) hoy es $ 36.76, con una variación del 0.08% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de INTCON a USD es $ 36.76 por INTCON.

Intel actualmente está en el puesto #1774 por capitalización de mercado en $ 1.85M, con un suministro circulante de 50.38K INTCON. Durante las últimas 24 horas, INTCON cotiza entre $ 36.56 (bajo) y $ 37.08 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 348.4977525077396, mientras que el mínimo histórico fue $ 23.741402264383435.

En el corto plazo, INTCON experimentó un cambio de -0.47% en la última hora y de +5.45% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 57.04K.

Información del mercado de Intel (INTCON)

Puesto No.1774 Cap de mercado $ 1.85M$ 1.85M $ 1.85M Volumen (24H) $ 57.04K$ 57.04K $ 57.04K Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.85M$ 1.85M $ 1.85M Suministro de Circulación 50.38K 50.38K 50.38K Suministro total 50,375.56875187 50,375.56875187 50,375.56875187 Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de Intel es de $ 1.85M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 57.04K. El suministro circulante de INTCON es de 50.38K, con un suministro total de 50375.56875187. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.85M.