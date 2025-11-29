Precio de Tesla hoy

El precio actual de Tesla (TSLAON) hoy es $ 426.26, con una variación del 0.95% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TSLAON a USD es $ 426.26 por TSLAON.

Tesla actualmente está en el puesto #1314 por capitalización de mercado en $ 5.31M, con un suministro circulante de 12.45K TSLAON. Durante las últimas 24 horas, TSLAON cotiza entre $ 424.46 (bajo) y $ 433.8 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 473.8661895239948, mientras que el mínimo histórico fue $ 329.3669085162907.

En el corto plazo, TSLAON experimentó un cambio de -0.01% en la última hora y de +6.94% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 56.63K.

Información del mercado de Tesla (TSLAON)

Puesto No.1314 Cap de mercado $ 5.31M$ 5.31M $ 5.31M Volumen (24H) $ 56.63K$ 56.63K $ 56.63K Cap. de mercado totalmente diluida $ 5.31M$ 5.31M $ 5.31M Suministro de Circulación 12.45K 12.45K 12.45K Suministro total 12,454.33156865 12,454.33156865 12,454.33156865 Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de Tesla es de $ 5.31M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 56.63K. El suministro circulante de TSLAON es de 12.45K, con un suministro total de 12454.33156865. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 5.31M.