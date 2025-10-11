El precio en vivo de Meta xStock hoy es de 705.11 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de METAX en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de METAX en MEXC ahora.El precio en vivo de Meta xStock hoy es de 705.11 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de METAX en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de METAX en MEXC ahora.

$705.11
-0.90%1D
Gráfico de precios en vivo de Meta xStock (METAX)
Última actualización de la página: 2025-10-11 12:02:42 (UTC+8)

Información del precio (USD) de Meta xStock (METAX)

Rango de precios en 24 horas:
$ 691
24H Mín
$ 736.82
24H Máx

$ 691
$ 736.82
$ 1,543.8216023323089
$ 692.2127820206093
-0.85%

-0.89%

-1.62%

-1.62%

El precio en tiempo real de Meta xStock (METAX) es de $ 705.11. Durante las últimas 24 horas, METAX se ha operado entre un mínimo de $ 691 y un máximo de $ 736.82, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de METAX es de $ 1,543.8216023323089, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 692.2127820206093.

En términos de rendimiento a corto plazo, METAX ha cambiado en un -0.85% en la última hora, -0.89% en 24 horas y -1.62% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Meta xStock (METAX)

No.1501

$ 4.23M
$ 58.31K
$ 4.23M
6.00K
--
5,999.93338734
SOL

La capitalización de mercado actual de Meta xStock es de $ 4.23M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 58.31K. El suministro circulante de METAX es de 6.00K, con un suministro total de 5999.93338734. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 4.23M.

Historial de precios de Meta xStock (METAX) en USD

Siga los cambios de precios de Meta xStock para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ -6.4036-0.89%
30 Días$ -49.04-6.51%
60 Días$ -63.4-8.25%
90 Días$ -11.35-1.59%
Cambio de precio de Meta xStock hoy

Hoy, METAX registró un cambio de $ -6.4036 (-0.89%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Meta xStock en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió $ -49.04 (-6.51%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Meta xStock en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, METAX experimentó un cambio de $ -63.4 (-8.25%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Meta xStock en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió $ -11.35 (-1.59%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Meta xStock (METAX)?

Qué es Meta xStock (METAX)

Meta xStock (METAx) es un certificado de seguimiento emitido como tokens Solana SPL y ERC-20. METAx sigue el precio de Meta Platforms, Inc. (el activo subyacente). Está diseñado para brindar a los participantes elegibles del mercado de criptomonedas acceso, conforme a la normativa, al precio de las acciones de Meta Platforms, a la vez que conserva las ventajas de la tecnología blockchain.

Meta xStock está disponible en MEXC, lo que te ofrece la comodidad de comprar, mantener, transferir y hacer staking del token directamente en nuestra plataforma. Ya seas un inversionista experimentado o un principiante en el mundo de las criptomonedas, MEXC te brinda una interfaz amigable y una variedad de herramientas para gestionar tus inversiones en Meta xStock de manera efectiva. Para obtener información más detallada sobre este token, te invitamos a visitar nuestra página de introducción a activos digitales.

Además, puedes:
- Consultar la disponibilidad de staking de METAX para descubrir cómo obtener recompensas por tus activos.
- Leer reseñas y análisis sobre Meta xStock en nuestro blog para mantenerte al tanto de las últimas tendencias del mercado y el análisis de los expertos.

Nuestros recursos integrales están diseñados para que tu experiencia de compra de Meta xStock sea fluida e informada, asegurando que tengas todas las herramientas y conocimientos necesarios para invertir con confianza.

Predicción del precio de Meta xStock (USD)

¿Cuánto valdrá Meta xStock (METAX) en USD mañana, la semana que viene o el mes que viene? ¿Cuál podría ser el valor de tus activos Meta xStock (METAX) en 2025, 2026, 2027, 2028, o incluso dentro de 10 o 20 años? Utiliza nuestra herramienta de predicción de precios para explorar las previsiones a corto y largo plazo sobre Meta xStock.

Tokenómica de Meta xStock (METAX)

Entender la tokenómica de Meta xStock (METAX) puede proporcionar una visión más profunda sobre su valor a largo plazo y su potencial de crecimiento. Desde cómo se distribuyen los tokens hasta cómo se gestiona el suministro, la tokenómica revela la estructura central de la economía de un proyecto. ¡Conoce ahora la tokenómica extensa de METAX!

Cómo comprar Meta xStock (METAX)

¿Buscas cómo comprar Meta xStock? ¡El proceso es sencillo y sin complicaciones! Puedes adquirir Meta xStock en MEXC siguiendo nuestra guía paso a paso sobre cómo comprar. Te ofrecemos instrucciones detalladas y tutoriales en video que te mostrarán cómo registrarte en MEXC y utilizar las diversas opciones de pago disponibles.

METAX a monedas locales

1 Meta xStock (METAX) en VND
18,554,969.65
1 Meta xStock (METAX) en AUD
A$1,085.8694
1 Meta xStock (METAX) en GBP
521.7814
1 Meta xStock (METAX) en EUR
606.3946
1 Meta xStock (METAX) en USD
$705.11
1 Meta xStock (METAX) en MYR
RM2,975.5642
1 Meta xStock (METAX) en TRY
29,501.8024
1 Meta xStock (METAX) en JPY
¥106,471.61
1 Meta xStock (METAX) en ARS
ARS$997,321.6862
1 Meta xStock (METAX) en RUB
57,297.2386
1 Meta xStock (METAX) en INR
62,578.5125
1 Meta xStock (METAX) en IDR
Rp11,751,828.6326
1 Meta xStock (METAX) en KRW
1,007,298.9927
1 Meta xStock (METAX) en PHP
41,122.0152
1 Meta xStock (METAX) en EGP
￡E.33,535.0316
1 Meta xStock (METAX) en BRL
R$3,885.1561
1 Meta xStock (METAX) en CAD
C$987.154
1 Meta xStock (METAX) en BDT
85,487.5364
1 Meta xStock (METAX) en NGN
1,030,856.7178
1 Meta xStock (METAX) en COP
$2,732,978.1556
1 Meta xStock (METAX) en ZAR
R.12,339.425
1 Meta xStock (METAX) en UAH
29,226.8095
1 Meta xStock (METAX) en TZS
T.Sh.1,728,210.5078
1 Meta xStock (METAX) en VES
Bs133,265.79
1 Meta xStock (METAX) en CLP
$673,380.05
1 Meta xStock (METAX) en PKR
Rs198,784.6112
1 Meta xStock (METAX) en KZT
377,868.449
1 Meta xStock (METAX) en THB
฿23,028.8926
1 Meta xStock (METAX) en TWD
NT$21,660.9792
1 Meta xStock (METAX) en AED
د.إ2,587.7537
1 Meta xStock (METAX) en CHF
Fr557.0369
1 Meta xStock (METAX) en HKD
HK$5,485.7558
1 Meta xStock (METAX) en AMD
֏268,505.888
1 Meta xStock (METAX) en MAD
.د.م6,430.6032
1 Meta xStock (METAX) en MXN
$13,107.9949
1 Meta xStock (METAX) en SAR
ريال2,644.1625
1 Meta xStock (METAX) en ETB
Br103,474.8925
1 Meta xStock (METAX) en KES
KSh90,754.7081
1 Meta xStock (METAX) en JOD
د.أ499.92299
1 Meta xStock (METAX) en PLN
2,580.7026
1 Meta xStock (METAX) en RON
лв3,088.3818
1 Meta xStock (METAX) en SEK
kr6,705.5961
1 Meta xStock (METAX) en BGN
лв1,184.5848
1 Meta xStock (METAX) en HUF
Ft238,369.4866
1 Meta xStock (METAX) en CZK
14,750.9012
1 Meta xStock (METAX) en KWD
د.ك215.05855
1 Meta xStock (METAX) en ILS
2,305.7097
1 Meta xStock (METAX) en BOB
Bs4,858.2079
1 Meta xStock (METAX) en AZN
1,198.687
1 Meta xStock (METAX) en TJS
SM6,501.1142
1 Meta xStock (METAX) en GEL
1,903.797
1 Meta xStock (METAX) en AOA
Kz646,296.7749
1 Meta xStock (METAX) en BHD
.د.ب264.41625
1 Meta xStock (METAX) en BMD
$705.11
1 Meta xStock (METAX) en DKK
kr4,526.8062
1 Meta xStock (METAX) en HNL
L18,431.5754
1 Meta xStock (METAX) en MUR
32,068.4028
1 Meta xStock (METAX) en NAD
$12,099.6876
1 Meta xStock (METAX) en NOK
kr7,135.7132
1 Meta xStock (METAX) en NZD
$1,226.8914
1 Meta xStock (METAX) en PAB
B/.705.11
1 Meta xStock (METAX) en PGK
K2,989.6664
1 Meta xStock (METAX) en QAR
ر.ق2,559.5493
1 Meta xStock (METAX) en RSD
дин.71,110.3435
1 Meta xStock (METAX) en UZS
soʻm8,495,299.2509
1 Meta xStock (METAX) en ALL
L58,700.4075
1 Meta xStock (METAX) en ANG
ƒ1,262.1469
1 Meta xStock (METAX) en AWG
ƒ1,262.1469
1 Meta xStock (METAX) en BBD
$1,410.22
1 Meta xStock (METAX) en BAM
KM1,184.5848
1 Meta xStock (METAX) en BIF
Fr2,085,715.38
1 Meta xStock (METAX) en BND
$909.5919
1 Meta xStock (METAX) en BSD
$705.11
1 Meta xStock (METAX) en JMD
$112,866.9577
1 Meta xStock (METAX) en KHR
2,831,764.0666
1 Meta xStock (METAX) en KMF
Fr298,966.64
1 Meta xStock (METAX) en LAK
15,328,477.9543
1 Meta xStock (METAX) en LKR
Rs212,442.5919
1 Meta xStock (METAX) en MDL
L11,916.359
1 Meta xStock (METAX) en MGA
Ar3,147,808.4708
1 Meta xStock (METAX) en MOP
P5,619.7267
1 Meta xStock (METAX) en MVR
10,788.183
1 Meta xStock (METAX) en MWK
MK1,217,802.5321
1 Meta xStock (METAX) en MZN
MT45,056.529
1 Meta xStock (METAX) en NPR
Rs99,702.554
1 Meta xStock (METAX) en PYG
4,930,834.23
1 Meta xStock (METAX) en RWF
Fr1,020,294.17
1 Meta xStock (METAX) en SBD
$5,803.0553
1 Meta xStock (METAX) en SCR
10,040.7664
1 Meta xStock (METAX) en SRD
$27,055.0707
1 Meta xStock (METAX) en SVC
$6,141.5081
1 Meta xStock (METAX) en SZL
L12,092.6365
1 Meta xStock (METAX) en TMT
m2,467.885
1 Meta xStock (METAX) en TND
د.ت2,066.67741
1 Meta xStock (METAX) en TTD
$4,766.5436
1 Meta xStock (METAX) en UGX
Sh2,405,835.32
1 Meta xStock (METAX) en XAF
Fr397,682.04
1 Meta xStock (METAX) en XCD
$1,903.797
1 Meta xStock (METAX) en XOF
Fr397,682.04
1 Meta xStock (METAX) en XPF
Fr71,921.22
1 Meta xStock (METAX) en BWP
P9,963.2043
1 Meta xStock (METAX) en BZD
$1,410.22
1 Meta xStock (METAX) en CVE
$66,879.6835
1 Meta xStock (METAX) en DJF
Fr124,804.47
1 Meta xStock (METAX) en DOP
$44,259.7547
1 Meta xStock (METAX) en DZD
د.ج91,763.0154
1 Meta xStock (METAX) en FJD
$1,600.5997
1 Meta xStock (METAX) en GNF
Fr6,078,048.2
1 Meta xStock (METAX) en GTQ
Q5,372.9382
1 Meta xStock (METAX) en GYD
$146,860.3108
1 Meta xStock (METAX) en ISK
kr85,318.31

Para conocer Meta xStock más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Sitio Web Oficial Meta xStock
Explorador de bloques

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Meta xStock

¿Cuánto vale Meta xStock (METAX) hoy?
El precio en vivo de METAX en USD es de 705.11 USD, actualizado en tiempo real con los últimos datos del mercado.
¿Cuál es el precio actual de METAX en USD?
El precio actual de METAX en USD es de $ 705.11. Consulta el Conversor MEXC para obtener conversiones precisas de tokens.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Meta xStock?
La capitalización de mercado de METAX es de $ 4.23M USD. Capitalización de mercado = Precio actual × Oferta circulante. Indica el valor de mercado total y el ranking del token.
¿Cuál es el suministro circulante de METAX?
El suministro circulante de METAX es de 6.00K USD.
¿Cuál fue el precio máximo histórico (ATH) de METAX?
METAX alcanzó un precio ATH de 1,543.8216023323089 USD.
¿Cuál es el precio mínimo histórico (ATL) de METAX?
METAX vio un precio ATL de 692.2127820206093 USD.
¿Cuál es el volumen de trading de METAX?
El volumen de trading en vivo de 24 horas para METAX es de $ 58.31K USD.
¿METAX subirá más este año?
El precio de METAX podría subir este año dependiendo de las condiciones del mercado y el desarrollo del proyecto. Consulta la predicción del precio de METAX para obtener un análisis más detallado.
Aviso legal

Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

