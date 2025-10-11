El precio en vivo de Coinbase xStock hoy es de 347.75 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de COINX en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de COINX en MEXC ahora.El precio en vivo de Coinbase xStock hoy es de 347.75 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de COINX en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de COINX en MEXC ahora.

Más información de COINX

Info. de precios de COINX

Sitio web oficial de COINX

Tokenomía de COINX

Pronóstico de precios de COINX

Historial de COINX

Guía de compra de COINX

Conversor de moneda fiat a COINX

Spot de COINX

Premercado

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Logo de Coinbase xStock

Precio de Coinbase xStock(COINX)

Precio en vivo de 1 COINX en USD:

$347.89
$347.89$347.89
-5.94%1D
USD
Gráfico de precios en vivo de Coinbase xStock (COINX)
Última actualización de la página: 2025-10-11 11:52:23 (UTC+8)

Información del precio (USD) de Coinbase xStock (COINX)

Rango de precios en 24 horas:
$ 339.73
$ 339.73$ 339.73
24H Mín
$ 400.76
$ 400.76$ 400.76
24H Máx

$ 339.73
$ 339.73$ 339.73

$ 400.76
$ 400.76$ 400.76

$ 444.5539034948311
$ 444.5539034948311$ 444.5539034948311

$ 292.4649785882087
$ 292.4649785882087$ 292.4649785882087

-0.03%

-5.94%

-8.25%

-8.25%

El precio en tiempo real de Coinbase xStock (COINX) es de $ 347.75. Durante las últimas 24 horas, COINX se ha operado entre un mínimo de $ 339.73 y un máximo de $ 400.76, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de COINX es de $ 444.5539034948311, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 292.4649785882087.

En términos de rendimiento a corto plazo, COINX ha cambiado en un -0.03% en la última hora, -5.94% en 24 horas y -8.25% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Coinbase xStock (COINX)

No.1246

$ 7.65M
$ 7.65M$ 7.65M

$ 67.67K
$ 67.67K$ 67.67K

$ 7.65M
$ 7.65M$ 7.65M

22.00K
22.00K 22.00K

--
----

21,999.99810725
21,999.99810725 21,999.99810725

SOL

La capitalización de mercado actual de Coinbase xStock es de $ 7.65M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 67.67K. El suministro circulante de COINX es de 22.00K, con un suministro total de 21999.99810725. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 7.65M.

Historial de precios de Coinbase xStock (COINX) en USD

Siga los cambios de precios de Coinbase xStock para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ -21.9697-5.94%
30 Días$ +31.15+9.83%
60 Días$ +29.74+9.35%
90 Días$ -34.39-9.00%
Cambio de precio de Coinbase xStock hoy

Hoy, COINX registró un cambio de $ -21.9697 (-5.94%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Coinbase xStock en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió $ +31.15 (+9.83%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Coinbase xStock en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, COINX experimentó un cambio de $ +29.74 (+9.35%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Coinbase xStock en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió $ -34.39 (-9.00%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Coinbase xStock (COINX)?

Consulta la página Historial de precios de Coinbase xStock ahora.

Qué es Coinbase xStock (COINX)

Coinbase xStock (COINx) es un certificado de seguimiento emitido como tokens Solana SPL y ERC-20. COINx rastrea el precio de Coinbase Global, Inc. (el activo subyacente). Está diseñado para ofrecer a participantes elegibles del mercado de criptomonedas un acceso conforme a regulaciones al precio de la acción de Coinbase Global, Inc., manteniendo al mismo tiempo los beneficios de la tecnología blockchain.

Coinbase xStock está disponible en MEXC, lo que te ofrece la comodidad de comprar, mantener, transferir y hacer staking del token directamente en nuestra plataforma. Ya seas un inversionista experimentado o un principiante en el mundo de las criptomonedas, MEXC te brinda una interfaz amigable y una variedad de herramientas para gestionar tus inversiones en Coinbase xStock de manera efectiva. Para obtener información más detallada sobre este token, te invitamos a visitar nuestra página de introducción a activos digitales.

Además, puedes:
- Consultar la disponibilidad de staking de COINX para descubrir cómo obtener recompensas por tus activos.
- Leer reseñas y análisis sobre Coinbase xStock en nuestro blog para mantenerte al tanto de las últimas tendencias del mercado y el análisis de los expertos.

Nuestros recursos integrales están diseñados para que tu experiencia de compra de Coinbase xStock sea fluida e informada, asegurando que tengas todas las herramientas y conocimientos necesarios para invertir con confianza.

Predicción del precio de Coinbase xStock (USD)

¿Cuánto valdrá Coinbase xStock (COINX) en USD mañana, la semana que viene o el mes que viene? ¿Cuál podría ser el valor de tus activos Coinbase xStock (COINX) en 2025, 2026, 2027, 2028, o incluso dentro de 10 o 20 años? Utiliza nuestra herramienta de predicción de precios para explorar las previsiones a corto y largo plazo sobre Coinbase xStock.

¡Consulta la predicción del precio de Coinbase xStock ahora!

Tokenómica de Coinbase xStock (COINX)

Entender la tokenómica de Coinbase xStock (COINX) puede proporcionar una visión más profunda sobre su valor a largo plazo y su potencial de crecimiento. Desde cómo se distribuyen los tokens hasta cómo se gestiona el suministro, la tokenómica revela la estructura central de la economía de un proyecto. ¡Conoce ahora la tokenómica extensa de COINX!

Cómo comprar Coinbase xStock (COINX)

¿Buscas cómo comprar Coinbase xStock? ¡El proceso es sencillo y sin complicaciones! Puedes adquirir Coinbase xStock en MEXC siguiendo nuestra guía paso a paso sobre cómo comprar. Te ofrecemos instrucciones detalladas y tutoriales en video que te mostrarán cómo registrarte en MEXC y utilizar las diversas opciones de pago disponibles.

COINX a monedas locales

1 Coinbase xStock (COINX) en VND
9,151,041.25
1 Coinbase xStock (COINX) en AUD
A$535.535
1 Coinbase xStock (COINX) en GBP
257.335
1 Coinbase xStock (COINX) en EUR
299.065
1 Coinbase xStock (COINX) en USD
$347.75
1 Coinbase xStock (COINX) en MYR
RM1,467.505
1 Coinbase xStock (COINX) en TRY
14,549.86
1 Coinbase xStock (COINX) en JPY
¥52,510.25
1 Coinbase xStock (COINX) en ARS
ARS$491,864.555
1 Coinbase xStock (COINX) en RUB
28,258.165
1 Coinbase xStock (COINX) en INR
30,862.8125
1 Coinbase xStock (COINX) en IDR
Rp5,795,831.015
1 Coinbase xStock (COINX) en KRW
496,785.2175
1 Coinbase xStock (COINX) en PHP
20,280.78
1 Coinbase xStock (COINX) en EGP
￡E.16,538.99
1 Coinbase xStock (COINX) en BRL
R$1,916.1025
1 Coinbase xStock (COINX) en CAD
C$486.85
1 Coinbase xStock (COINX) en BDT
42,161.21
1 Coinbase xStock (COINX) en NGN
508,403.545
1 Coinbase xStock (COINX) en COP
$1,347,865.09
1 Coinbase xStock (COINX) en ZAR
R.6,085.625
1 Coinbase xStock (COINX) en UAH
14,414.2375
1 Coinbase xStock (COINX) en TZS
T.Sh.852,328.295
1 Coinbase xStock (COINX) en VES
Bs65,724.75
1 Coinbase xStock (COINX) en CLP
$332,101.25
1 Coinbase xStock (COINX) en PKR
Rs98,037.68
1 Coinbase xStock (COINX) en KZT
186,359.225
1 Coinbase xStock (COINX) en THB
฿11,357.515
1 Coinbase xStock (COINX) en TWD
NT$10,682.88
1 Coinbase xStock (COINX) en AED
د.إ1,276.2425
1 Coinbase xStock (COINX) en CHF
Fr274.7225
1 Coinbase xStock (COINX) en HKD
HK$2,705.495
1 Coinbase xStock (COINX) en AMD
֏132,423.2
1 Coinbase xStock (COINX) en MAD
.د.م3,171.48
1 Coinbase xStock (COINX) en MXN
$6,464.6725
1 Coinbase xStock (COINX) en SAR
ريال1,304.0625
1 Coinbase xStock (COINX) en ETB
Br51,032.3125
1 Coinbase xStock (COINX) en KES
KSh44,758.9025
1 Coinbase xStock (COINX) en JOD
د.أ246.55475
1 Coinbase xStock (COINX) en PLN
1,272.765
1 Coinbase xStock (COINX) en RON
лв1,523.145
1 Coinbase xStock (COINX) en SEK
kr3,307.1025
1 Coinbase xStock (COINX) en BGN
лв584.22
1 Coinbase xStock (COINX) en HUF
Ft117,560.365
1 Coinbase xStock (COINX) en CZK
7,274.93
1 Coinbase xStock (COINX) en KWD
د.ك106.06375
1 Coinbase xStock (COINX) en ILS
1,137.1425
1 Coinbase xStock (COINX) en BOB
Bs2,395.9975
1 Coinbase xStock (COINX) en AZN
591.175
1 Coinbase xStock (COINX) en TJS
SM3,206.255
1 Coinbase xStock (COINX) en GEL
938.925
1 Coinbase xStock (COINX) en AOA
Kz318,744.1725
1 Coinbase xStock (COINX) en BHD
.د.ب130.40625
1 Coinbase xStock (COINX) en BMD
$347.75
1 Coinbase xStock (COINX) en DKK
kr2,232.555
1 Coinbase xStock (COINX) en HNL
L9,090.185
1 Coinbase xStock (COINX) en MUR
15,815.67
1 Coinbase xStock (COINX) en NAD
$5,967.39
1 Coinbase xStock (COINX) en NOK
kr3,519.23
1 Coinbase xStock (COINX) en NZD
$605.085
1 Coinbase xStock (COINX) en PAB
B/.347.75
1 Coinbase xStock (COINX) en PGK
K1,474.46
1 Coinbase xStock (COINX) en QAR
ر.ق1,262.3325
1 Coinbase xStock (COINX) en RSD
дин.35,070.5875
1 Coinbase xStock (COINX) en UZS
soʻm4,189,758.0725
1 Coinbase xStock (COINX) en ALL
L28,950.1875
1 Coinbase xStock (COINX) en ANG
ƒ622.4725
1 Coinbase xStock (COINX) en AWG
ƒ622.4725
1 Coinbase xStock (COINX) en BBD
$695.5
1 Coinbase xStock (COINX) en BAM
KM584.22
1 Coinbase xStock (COINX) en BIF
Fr1,028,644.5
1 Coinbase xStock (COINX) en BND
$448.5975
1 Coinbase xStock (COINX) en BSD
$347.75
1 Coinbase xStock (COINX) en JMD
$55,664.3425
1 Coinbase xStock (COINX) en KHR
1,396,584.865
1 Coinbase xStock (COINX) en KMF
Fr147,446
1 Coinbase xStock (COINX) en LAK
7,559,782.4575
1 Coinbase xStock (COINX) en LKR
Rs104,773.5975
1 Coinbase xStock (COINX) en MDL
L5,876.975
1 Coinbase xStock (COINX) en MGA
Ar1,552,453.37
1 Coinbase xStock (COINX) en MOP
P2,771.5675
1 Coinbase xStock (COINX) en MVR
5,320.575
1 Coinbase xStock (COINX) en MWK
MK600,602.5025
1 Coinbase xStock (COINX) en MZN
MT22,221.225
1 Coinbase xStock (COINX) en NPR
Rs49,171.85
1 Coinbase xStock (COINX) en PYG
2,431,815.75
1 Coinbase xStock (COINX) en RWF
Fr503,194.25
1 Coinbase xStock (COINX) en SBD
$2,861.9825
1 Coinbase xStock (COINX) en SCR
4,951.96
1 Coinbase xStock (COINX) en SRD
$13,343.1675
1 Coinbase xStock (COINX) en SVC
$3,028.9025
1 Coinbase xStock (COINX) en SZL
L5,963.9125
1 Coinbase xStock (COINX) en TMT
m1,217.125
1 Coinbase xStock (COINX) en TND
د.ت1,019.25525
1 Coinbase xStock (COINX) en TTD
$2,350.79
1 Coinbase xStock (COINX) en UGX
Sh1,186,523
1 Coinbase xStock (COINX) en XAF
Fr196,131
1 Coinbase xStock (COINX) en XCD
$938.925
1 Coinbase xStock (COINX) en XOF
Fr196,131
1 Coinbase xStock (COINX) en XPF
Fr35,470.5
1 Coinbase xStock (COINX) en BWP
P4,913.7075
1 Coinbase xStock (COINX) en BZD
$695.5
1 Coinbase xStock (COINX) en CVE
$32,984.0875
1 Coinbase xStock (COINX) en DJF
Fr61,551.75
1 Coinbase xStock (COINX) en DOP
$21,828.2675
1 Coinbase xStock (COINX) en DZD
د.ج45,256.185
1 Coinbase xStock (COINX) en FJD
$789.3925
1 Coinbase xStock (COINX) en GNF
Fr2,997,605
1 Coinbase xStock (COINX) en GTQ
Q2,649.855
1 Coinbase xStock (COINX) en GYD
$72,429.37
1 Coinbase xStock (COINX) en ISK
kr42,077.75

Coinbase xStock Recurso

Para conocer Coinbase xStock más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Sitio Web Oficial Coinbase xStock
Explorador de bloques

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Coinbase xStock

¿Cuánto vale Coinbase xStock (COINX) hoy?
El precio en vivo de COINX en USD es de 347.75 USD, actualizado en tiempo real con los últimos datos del mercado.
¿Cuál es el precio actual de COINX en USD?
El precio actual de COINX en USD es de $ 347.75. Consulta el Conversor MEXC para obtener conversiones precisas de tokens.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Coinbase xStock?
La capitalización de mercado de COINX es de $ 7.65M USD. Capitalización de mercado = Precio actual × Oferta circulante. Indica el valor de mercado total y el ranking del token.
¿Cuál es el suministro circulante de COINX?
El suministro circulante de COINX es de 22.00K USD.
¿Cuál fue el precio máximo histórico (ATH) de COINX?
COINX alcanzó un precio ATH de 444.5539034948311 USD.
¿Cuál es el precio mínimo histórico (ATL) de COINX?
COINX vio un precio ATL de 292.4649785882087 USD.
¿Cuál es el volumen de trading de COINX?
El volumen de trading en vivo de 24 horas para COINX es de $ 67.67K USD.
¿COINX subirá más este año?
El precio de COINX podría subir este año dependiendo de las condiciones del mercado y el desarrollo del proyecto. Consulta la predicción del precio de COINX para obtener un análisis más detallado.
Última actualización de la página: 2025-10-11 11:52:23 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Coinbase xStock (COINX)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
10-10 18:12:00Actualizaciones de la Industria
Los tokens del sector de privacidad continúan en alza, ZEC sube más del 52% en 24 horas
10-09 22:09:00Actualizaciones de la Industria
La exposición a ETF de Bitcoin y derivados aumenta en $7.75 mil millones en una sola semana, el mayor incremento desde 2025
10-09 06:24:00Actualizaciones de la Industria
Los índices bursátiles estadounidenses caen en picado, las acciones cripto bajan en toda la línea, Bitcoin cae por debajo de los $122,000
10-09 00:05:00Actualizaciones de la Industria
Se reanudaron las retiradas de Bitcoin, con una salida neta de 12.344,33 BTC de CEX en las últimas 24 horas
10-08 11:51:08Actualizaciones de la Industria
Los tokens del Ecosistema BSC continúan aumentando, FORM sube más del 20% en 24h
10-08 03:05:00Actualizaciones de la Industria
$364 millones liquidados en todo el mercado en las últimas 24 horas, principalmente posiciones short

Noticias Destacadas

¿Por qué tantas personas siguen perdiendo dinero en un mercado alcista?

October 6, 2025

El Auge de las Redes Bitcoin de Capa 2: Entendiendo la Tecnología que Está Moldeando el Futuro de Bitcoin en 2025

October 6, 2025

Altcoins en 2025: Cuando TOTAL3 Alcance Nuevos Máximos pero Tu Portafolio No se Mueve

October 5, 2025
Ver Más

Aviso legal

Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

Calculadora de COINX a USD

Monto

COINX
COINX
USD
USD

1 COINX = 347.75 USD

Opera COINX

COINX/USDT
$347.89
$347.89$347.89
-5.96%

Únete hoy a MEXC

-- de comisión de Maker de Spot, -- de comisión de Taker de Spot
-- de comisión de Maker de Futuros, -- de comisión de Taker de Futuros