Qué es Coinbase xStock (COINX)

Coinbase xStock (COINx) es un certificado de seguimiento emitido como tokens Solana SPL y ERC-20. COINx rastrea el precio de Coinbase Global, Inc. (el activo subyacente). Está diseñado para ofrecer a participantes elegibles del mercado de criptomonedas un acceso conforme a regulaciones al precio de la acción de Coinbase Global, Inc., manteniendo al mismo tiempo los beneficios de la tecnología blockchain.

Coinbase xStock está disponible en MEXC



Además, puedes:

- Consultar la disponibilidad de staking de COINX para descubrir cómo obtener recompensas por tus activos.

- Leer reseñas y análisis sobre Coinbase xStock en nuestro blog para mantenerte al tanto de las últimas tendencias del mercado y el análisis de los expertos.

Nuestros recursos integrales están diseñados para que tu experiencia de compra de Coinbase xStock sea fluida e informada, asegurando que tengas todas las herramientas y conocimientos necesarios para invertir con confianza.

Tokenómica de Coinbase xStock (COINX)

Entender la tokenómica de Coinbase xStock (COINX) puede proporcionar una visión más profunda sobre su valor a largo plazo y su potencial de crecimiento. Desde cómo se distribuyen los tokens hasta cómo se gestiona el suministro, la tokenómica revela la estructura central de la economía de un proyecto. ¡Conoce ahora la tokenómica extensa de COINX!

Cómo comprar Coinbase xStock (COINX)

¿Buscas cómo comprar Coinbase xStock? ¡El proceso es sencillo y sin complicaciones! Puedes adquirir Coinbase xStock en MEXC siguiendo nuestra guía paso a paso sobre cómo comprar. Te ofrecemos instrucciones detalladas y tutoriales en video que te mostrarán cómo registrarte en MEXC y utilizar las diversas opciones de pago disponibles.

COINX a monedas locales

Coinbase xStock Recurso

Para conocer Coinbase xStock más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Coinbase xStock ¿Cuánto vale Coinbase xStock (COINX) hoy? El precio en vivo de COINX en USD es de 347.75 USD , actualizado en tiempo real con los últimos datos del mercado. ¿Cuál es el precio actual de COINX en USD? $ 347.75 . Consulta el El precio actual de COINX en USD es de. Consulta el Conversor MEXC para obtener conversiones precisas de tokens. ¿Cuál es la capitalización de mercado de Coinbase xStock? La capitalización de mercado de COINX es de $ 7.65M USD . Capitalización de mercado = Precio actual × Oferta circulante. Indica el valor de mercado total y el ranking del token. ¿Cuál es el suministro circulante de COINX? El suministro circulante de COINX es de 22.00K USD . ¿Cuál fue el precio máximo histórico (ATH) de COINX? COINX alcanzó un precio ATH de 444.5539034948311 USD . ¿Cuál es el precio mínimo histórico (ATL) de COINX? COINX vio un precio ATL de 292.4649785882087 USD . ¿Cuál es el volumen de trading de COINX? El volumen de trading en vivo de 24 horas para COINX es de $ 67.67K USD . ¿COINX subirá más este año? El precio de COINX podría subir este año dependiendo de las condiciones del mercado y el desarrollo del proyecto. Consulta la predicción del precio de COINX para obtener un análisis más detallado.

Actualizaciones importantes de la industria para Coinbase xStock (COINX)

Tiempo (UTC+8) Tipo Información 10-10 18:12:00 Actualizaciones de la Industria Los tokens del sector de privacidad continúan en alza, ZEC sube más del 52% en 24 horas 10-09 22:09:00 Actualizaciones de la Industria La exposición a ETF de Bitcoin y derivados aumenta en $7.75 mil millones en una sola semana, el mayor incremento desde 2025 10-09 06:24:00 Actualizaciones de la Industria Los índices bursátiles estadounidenses caen en picado, las acciones cripto bajan en toda la línea, Bitcoin cae por debajo de los $122,000 10-09 00:05:00 Actualizaciones de la Industria Se reanudaron las retiradas de Bitcoin, con una salida neta de 12.344,33 BTC de CEX en las últimas 24 horas 10-08 11:51:08 Actualizaciones de la Industria Los tokens del Ecosistema BSC continúan aumentando, FORM sube más del 20% en 24h 10-08 03:05:00 Actualizaciones de la Industria $364 millones liquidados en todo el mercado en las últimas 24 horas, principalmente posiciones short

