Precio de Backed Coinbase Global hoy

El precio actual de Backed Coinbase Global (BCOIN) hoy es $ 149.39, con una variación del 3.52% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BCOIN a USD es $ 149.39 por BCOIN.

Backed Coinbase Global actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 6,926,115, con un suministro circulante de 46.36K BCOIN. Durante las últimas 24 horas, BCOIN cotiza entre $ 149.39 (bajo) y $ 154.84 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 419.78, mientras que el mínimo histórico fue $ 70.78.

En el corto plazo, BCOIN experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de +1.60% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 0.00.

Información del mercado de Backed Coinbase Global (BCOIN)

Cap de mercado $ 6.93M$ 6.93M $ 6.93M Volumen (24H) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cap. de mercado totalmente diluida $ 6.93M$ 6.93M $ 6.93M Suministro de Circulación 46.36K 46.36K 46.36K Suministro total 46,364.19552380121 46,364.19552380121 46,364.19552380121

La capitalización de mercado actual de Backed Coinbase Global es de $ 6.93M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 0.00. El suministro circulante de BCOIN es de 46.36K, con un suministro total de 46364.19552380121. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 6.93M.