Precio de AMD hoy

El precio actual de AMD (AMDON) hoy es $ 213.18, con una variación del 0.17% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AMDON a USD es $ 213.18 por AMDON.

AMD actualmente está en el puesto #1823 por capitalización de mercado en $ 1.70M, con un suministro circulante de 7.97K AMDON. Durante las últimas 24 horas, AMDON cotiza entre $ 212.06 (bajo) y $ 213.66 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 549.3904061872133, mientras que el mínimo histórico fue $ 149.93556428664579.

En el corto plazo, AMDON experimentó un cambio de -0.04% en la última hora y de +5.04% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 55.42K.

Información del mercado de AMD (AMDON)

Puesto No.1823 Cap de mercado $ 1.70M$ 1.70M $ 1.70M Volumen (24H) $ 55.42K$ 55.42K $ 55.42K Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.70M$ 1.70M $ 1.70M Suministro de Circulación 7.97K 7.97K 7.97K Suministro total 7,969.04956897 7,969.04956897 7,969.04956897 Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de AMD es de $ 1.70M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 55.42K. El suministro circulante de AMDON es de 7.97K, con un suministro total de 7969.04956897. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.70M.