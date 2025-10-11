El precio en vivo de Robinhood xStock hoy es de 139.55 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de HOODX en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de HOODX en MEXC ahora.El precio en vivo de Robinhood xStock hoy es de 139.55 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de HOODX en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de HOODX en MEXC ahora.

Más información de HOODX

Info. de precios de HOODX

Sitio web oficial de HOODX

Tokenomía de HOODX

Pronóstico de precios de HOODX

Historial de HOODX

Guía de compra de HOODX

Conversor de moneda fiat a HOODX

Spot de HOODX

Premercado

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Logo de Robinhood xStock

Precio de Robinhood xStock(HOODX)

Precio en vivo de 1 HOODX en USD:

$139.55
$139.55$139.55
-4.20%1D
USD
Gráfico de precios en vivo de Robinhood xStock (HOODX)
Última actualización de la página: 2025-10-11 11:58:38 (UTC+8)

Información del precio (USD) de Robinhood xStock (HOODX)

Rango de precios en 24 horas:
$ 132.05
$ 132.05$ 132.05
24H Mín
$ 153.45
$ 153.45$ 153.45
24H Máx

$ 132.05
$ 132.05$ 132.05

$ 153.45
$ 153.45$ 153.45

$ 153.08036045849482
$ 153.08036045849482$ 153.08036045849482

$ 91.00407335090168
$ 91.00407335090168$ 91.00407335090168

+0.39%

-4.20%

-5.77%

-5.77%

El precio en tiempo real de Robinhood xStock (HOODX) es de $ 139.55. Durante las últimas 24 horas, HOODX se ha operado entre un mínimo de $ 132.05 y un máximo de $ 153.45, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de HOODX es de $ 153.08036045849482, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 91.00407335090168.

En términos de rendimiento a corto plazo, HOODX ha cambiado en un +0.39% en la última hora, -4.20% en 24 horas y -5.77% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Robinhood xStock (HOODX)

No.1491

$ 4.33M
$ 4.33M$ 4.33M

$ 75.58K
$ 75.58K$ 75.58K

$ 4.33M
$ 4.33M$ 4.33M

31.00K
31.00K 31.00K

--
----

30,999.85029448
30,999.85029448 30,999.85029448

SOL

La capitalización de mercado actual de Robinhood xStock es de $ 4.33M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 75.58K. El suministro circulante de HOODX es de 31.00K, con un suministro total de 30999.85029448. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 4.33M.

Historial de precios de Robinhood xStock (HOODX) en USD

Siga los cambios de precios de Robinhood xStock para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ -6.1181-4.20%
30 Días$ +21.49+18.20%
60 Días$ +25.77+22.64%
90 Días$ +42.32+43.52%
Cambio de precio de Robinhood xStock hoy

Hoy, HOODX registró un cambio de $ -6.1181 (-4.20%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Robinhood xStock en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió $ +21.49 (+18.20%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Robinhood xStock en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, HOODX experimentó un cambio de $ +25.77 (+22.64%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Robinhood xStock en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió $ +42.32 (+43.52%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Robinhood xStock (HOODX)?

Consulta la página Historial de precios de Robinhood xStock ahora.

Qué es Robinhood xStock (HOODX)

Robinhood xStock (HOODx) es un certificado de seguimiento emitido como tokens Solana SPL y ERC-20. HOODx replica el precio de Robinhood Markets, Inc. (el activo subyacente). HOODx está diseñado para brindar a los participantes elegibles del mercado de criptomonedas acceso, conforme a las regulaciones, al precio de las acciones de Robinhood Markets, Inc., a la vez que conserva las ventajas de la tecnología blockchain.

Robinhood xStock está disponible en MEXC, lo que te ofrece la comodidad de comprar, mantener, transferir y hacer staking del token directamente en nuestra plataforma. Ya seas un inversionista experimentado o un principiante en el mundo de las criptomonedas, MEXC te brinda una interfaz amigable y una variedad de herramientas para gestionar tus inversiones en Robinhood xStock de manera efectiva. Para obtener información más detallada sobre este token, te invitamos a visitar nuestra página de introducción a activos digitales.

Además, puedes:
- Consultar la disponibilidad de staking de HOODX para descubrir cómo obtener recompensas por tus activos.
- Leer reseñas y análisis sobre Robinhood xStock en nuestro blog para mantenerte al tanto de las últimas tendencias del mercado y el análisis de los expertos.

Nuestros recursos integrales están diseñados para que tu experiencia de compra de Robinhood xStock sea fluida e informada, asegurando que tengas todas las herramientas y conocimientos necesarios para invertir con confianza.

Predicción del precio de Robinhood xStock (USD)

¿Cuánto valdrá Robinhood xStock (HOODX) en USD mañana, la semana que viene o el mes que viene? ¿Cuál podría ser el valor de tus activos Robinhood xStock (HOODX) en 2025, 2026, 2027, 2028, o incluso dentro de 10 o 20 años? Utiliza nuestra herramienta de predicción de precios para explorar las previsiones a corto y largo plazo sobre Robinhood xStock.

¡Consulta la predicción del precio de Robinhood xStock ahora!

Tokenómica de Robinhood xStock (HOODX)

Entender la tokenómica de Robinhood xStock (HOODX) puede proporcionar una visión más profunda sobre su valor a largo plazo y su potencial de crecimiento. Desde cómo se distribuyen los tokens hasta cómo se gestiona el suministro, la tokenómica revela la estructura central de la economía de un proyecto. ¡Conoce ahora la tokenómica extensa de HOODX!

Cómo comprar Robinhood xStock (HOODX)

¿Buscas cómo comprar Robinhood xStock? ¡El proceso es sencillo y sin complicaciones! Puedes adquirir Robinhood xStock en MEXC siguiendo nuestra guía paso a paso sobre cómo comprar. Te ofrecemos instrucciones detalladas y tutoriales en video que te mostrarán cómo registrarte en MEXC y utilizar las diversas opciones de pago disponibles.

HOODX a monedas locales

1 Robinhood xStock (HOODX) en VND
3,672,258.25
1 Robinhood xStock (HOODX) en AUD
A$214.907
1 Robinhood xStock (HOODX) en GBP
103.267
1 Robinhood xStock (HOODX) en EUR
120.013
1 Robinhood xStock (HOODX) en USD
$139.55
1 Robinhood xStock (HOODX) en MYR
RM588.901
1 Robinhood xStock (HOODX) en TRY
5,838.772
1 Robinhood xStock (HOODX) en JPY
¥21,072.05
1 Robinhood xStock (HOODX) en ARS
ARS$197,382.311
1 Robinhood xStock (HOODX) en RUB
11,339.833
1 Robinhood xStock (HOODX) en INR
12,385.0625
1 Robinhood xStock (HOODX) en IDR
Rp2,325,832.403
1 Robinhood xStock (HOODX) en KRW
199,356.9435
1 Robinhood xStock (HOODX) en PHP
8,138.556
1 Robinhood xStock (HOODX) en EGP
￡E.6,636.998
1 Robinhood xStock (HOODX) en BRL
R$768.9205
1 Robinhood xStock (HOODX) en CAD
C$195.37
1 Robinhood xStock (HOODX) en BDT
16,919.042
1 Robinhood xStock (HOODX) en NGN
204,019.309
1 Robinhood xStock (HOODX) en COP
$540,890.218
1 Robinhood xStock (HOODX) en ZAR
R.2,442.125
1 Robinhood xStock (HOODX) en UAH
5,784.3475
1 Robinhood xStock (HOODX) en TZS
T.Sh.342,034.259
1 Robinhood xStock (HOODX) en VES
Bs26,374.95
1 Robinhood xStock (HOODX) en CLP
$133,270.25
1 Robinhood xStock (HOODX) en PKR
Rs39,341.936
1 Robinhood xStock (HOODX) en KZT
74,784.845
1 Robinhood xStock (HOODX) en THB
฿4,557.703
1 Robinhood xStock (HOODX) en TWD
NT$4,286.976
1 Robinhood xStock (HOODX) en AED
د.إ512.1485
1 Robinhood xStock (HOODX) en CHF
Fr110.2445
1 Robinhood xStock (HOODX) en HKD
HK$1,085.699
1 Robinhood xStock (HOODX) en AMD
֏53,140.64
1 Robinhood xStock (HOODX) en MAD
.د.م1,272.696
1 Robinhood xStock (HOODX) en MXN
$2,594.2345
1 Robinhood xStock (HOODX) en SAR
ريال523.3125
1 Robinhood xStock (HOODX) en ETB
Br20,478.9625
1 Robinhood xStock (HOODX) en KES
KSh17,961.4805
1 Robinhood xStock (HOODX) en JOD
د.أ98.94095
1 Robinhood xStock (HOODX) en PLN
510.753
1 Robinhood xStock (HOODX) en RON
лв611.229
1 Robinhood xStock (HOODX) en SEK
kr1,327.1205
1 Robinhood xStock (HOODX) en BGN
лв234.444
1 Robinhood xStock (HOODX) en HUF
Ft47,176.273
1 Robinhood xStock (HOODX) en CZK
2,919.386
1 Robinhood xStock (HOODX) en KWD
د.ك42.56275
1 Robinhood xStock (HOODX) en ILS
456.3285
1 Robinhood xStock (HOODX) en BOB
Bs961.4995
1 Robinhood xStock (HOODX) en AZN
237.235
1 Robinhood xStock (HOODX) en TJS
SM1,286.651
1 Robinhood xStock (HOODX) en GEL
376.785
1 Robinhood xStock (HOODX) en AOA
Kz127,910.1345
1 Robinhood xStock (HOODX) en BHD
.د.ب52.33125
1 Robinhood xStock (HOODX) en BMD
$139.55
1 Robinhood xStock (HOODX) en DKK
kr895.911
1 Robinhood xStock (HOODX) en HNL
L3,647.837
1 Robinhood xStock (HOODX) en MUR
6,346.734
1 Robinhood xStock (HOODX) en NAD
$2,394.678
1 Robinhood xStock (HOODX) en NOK
kr1,412.246
1 Robinhood xStock (HOODX) en NZD
$242.817
1 Robinhood xStock (HOODX) en PAB
B/.139.55
1 Robinhood xStock (HOODX) en PGK
K591.692
1 Robinhood xStock (HOODX) en QAR
ر.ق506.5665
1 Robinhood xStock (HOODX) en RSD
дин.14,073.6175
1 Robinhood xStock (HOODX) en UZS
soʻm1,681,324.9145
1 Robinhood xStock (HOODX) en ALL
L11,617.5375
1 Robinhood xStock (HOODX) en ANG
ƒ249.7945
1 Robinhood xStock (HOODX) en AWG
ƒ249.7945
1 Robinhood xStock (HOODX) en BBD
$279.1
1 Robinhood xStock (HOODX) en BAM
KM234.444
1 Robinhood xStock (HOODX) en BIF
Fr412,788.9
1 Robinhood xStock (HOODX) en BND
$180.0195
1 Robinhood xStock (HOODX) en BSD
$139.55
1 Robinhood xStock (HOODX) en JMD
$22,337.7685
1 Robinhood xStock (HOODX) en KHR
560,441.173
1 Robinhood xStock (HOODX) en KMF
Fr59,169.2
1 Robinhood xStock (HOODX) en LAK
3,033,695.5915
1 Robinhood xStock (HOODX) en LKR
Rs42,045.0195
1 Robinhood xStock (HOODX) en MDL
L2,358.395
1 Robinhood xStock (HOODX) en MGA
Ar622,990.274
1 Robinhood xStock (HOODX) en MOP
P1,112.2135
1 Robinhood xStock (HOODX) en MVR
2,135.115
1 Robinhood xStock (HOODX) en MWK
MK241,018.2005
1 Robinhood xStock (HOODX) en MZN
MT8,917.245
1 Robinhood xStock (HOODX) en NPR
Rs19,732.37
1 Robinhood xStock (HOODX) en PYG
975,873.15
1 Robinhood xStock (HOODX) en RWF
Fr201,928.85
1 Robinhood xStock (HOODX) en SBD
$1,148.4965
1 Robinhood xStock (HOODX) en SCR
1,987.192
1 Robinhood xStock (HOODX) en SRD
$5,354.5335
1 Robinhood xStock (HOODX) en SVC
$1,215.4805
1 Robinhood xStock (HOODX) en SZL
L2,393.2825
1 Robinhood xStock (HOODX) en TMT
m488.425
1 Robinhood xStock (HOODX) en TND
د.ت409.02105
1 Robinhood xStock (HOODX) en TTD
$943.358
1 Robinhood xStock (HOODX) en UGX
Sh476,144.6
1 Robinhood xStock (HOODX) en XAF
Fr78,706.2
1 Robinhood xStock (HOODX) en XCD
$376.785
1 Robinhood xStock (HOODX) en XOF
Fr78,706.2
1 Robinhood xStock (HOODX) en XPF
Fr14,234.1
1 Robinhood xStock (HOODX) en BWP
P1,971.8415
1 Robinhood xStock (HOODX) en BZD
$279.1
1 Robinhood xStock (HOODX) en CVE
$13,236.3175
1 Robinhood xStock (HOODX) en DJF
Fr24,700.35
1 Robinhood xStock (HOODX) en DOP
$8,759.5535
1 Robinhood xStock (HOODX) en DZD
د.ج18,161.037
1 Robinhood xStock (HOODX) en FJD
$316.7785
1 Robinhood xStock (HOODX) en GNF
Fr1,202,921
1 Robinhood xStock (HOODX) en GTQ
Q1,063.371
1 Robinhood xStock (HOODX) en GYD
$29,065.474
1 Robinhood xStock (HOODX) en ISK
kr16,885.55

Robinhood xStock Recurso

Para conocer Robinhood xStock más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Sitio Web Oficial Robinhood xStock
Explorador de bloques

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Robinhood xStock

¿Cuánto vale Robinhood xStock (HOODX) hoy?
El precio en vivo de HOODX en USD es de 139.55 USD, actualizado en tiempo real con los últimos datos del mercado.
¿Cuál es el precio actual de HOODX en USD?
El precio actual de HOODX en USD es de $ 139.55. Consulta el Conversor MEXC para obtener conversiones precisas de tokens.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Robinhood xStock?
La capitalización de mercado de HOODX es de $ 4.33M USD. Capitalización de mercado = Precio actual × Oferta circulante. Indica el valor de mercado total y el ranking del token.
¿Cuál es el suministro circulante de HOODX?
El suministro circulante de HOODX es de 31.00K USD.
¿Cuál fue el precio máximo histórico (ATH) de HOODX?
HOODX alcanzó un precio ATH de 153.08036045849482 USD.
¿Cuál es el precio mínimo histórico (ATL) de HOODX?
HOODX vio un precio ATL de 91.00407335090168 USD.
¿Cuál es el volumen de trading de HOODX?
El volumen de trading en vivo de 24 horas para HOODX es de $ 75.58K USD.
¿HOODX subirá más este año?
El precio de HOODX podría subir este año dependiendo de las condiciones del mercado y el desarrollo del proyecto. Consulta la predicción del precio de HOODX para obtener un análisis más detallado.
Última actualización de la página: 2025-10-11 11:58:38 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Robinhood xStock (HOODX)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
10-10 18:12:00Actualizaciones de la Industria
Los tokens del sector de privacidad continúan en alza, ZEC sube más del 52% en 24 horas
10-09 22:09:00Actualizaciones de la Industria
La exposición a ETF de Bitcoin y derivados aumenta en $7.75 mil millones en una sola semana, el mayor incremento desde 2025
10-09 06:24:00Actualizaciones de la Industria
Los índices bursátiles estadounidenses caen en picado, las acciones cripto bajan en toda la línea, Bitcoin cae por debajo de los $122,000
10-09 00:05:00Actualizaciones de la Industria
Se reanudaron las retiradas de Bitcoin, con una salida neta de 12.344,33 BTC de CEX en las últimas 24 horas
10-08 11:51:08Actualizaciones de la Industria
Los tokens del Ecosistema BSC continúan aumentando, FORM sube más del 20% en 24h
10-08 03:05:00Actualizaciones de la Industria
$364 millones liquidados en todo el mercado en las últimas 24 horas, principalmente posiciones short

Noticias Destacadas

¿Por qué tantas personas siguen perdiendo dinero en un mercado alcista?

October 6, 2025

El Auge de las Redes Bitcoin de Capa 2: Entendiendo la Tecnología que Está Moldeando el Futuro de Bitcoin en 2025

October 6, 2025

Altcoins en 2025: Cuando TOTAL3 Alcance Nuevos Máximos pero Tu Portafolio No se Mueve

October 5, 2025
Ver Más

Aviso legal

Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

Calculadora de HOODX a USD

Monto

HOODX
HOODX
USD
USD

1 HOODX = 139.55 USD

Opera HOODX

HOODX/USDT
$139.55
$139.55$139.55
-4.26%

Únete hoy a MEXC

-- de comisión de Maker de Spot, -- de comisión de Taker de Spot
-- de comisión de Maker de Futuros, -- de comisión de Taker de Futuros