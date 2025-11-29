Precio de Alphabet Class A hoy

El precio actual de Alphabet Class A (GOOGLON) hoy es $ 320.84, con una variación del 0.47% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GOOGLON a USD es $ 320.84 por GOOGLON.

Alphabet Class A actualmente está en el puesto #1168 por capitalización de mercado en $ 7.53M, con un suministro circulante de 23.47K GOOGLON. Durante las últimas 24 horas, GOOGLON cotiza entre $ 318 (bajo) y $ 322.26 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 332.7431653780262, mientras que el mínimo histórico fue $ 225.81003632470686.

En el corto plazo, GOOGLON experimentó un cambio de -0.15% en la última hora y de +7.35% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 67.05K.

Información del mercado de Alphabet Class A (GOOGLON)

Puesto No.1168 Cap de mercado $ 7.53M$ 7.53M $ 7.53M Volumen (24H) $ 67.05K$ 67.05K $ 67.05K Cap. de mercado totalmente diluida $ 7.53M$ 7.53M $ 7.53M Suministro de Circulación 23.47K 23.47K 23.47K Suministro total 23,474.14016911 23,474.14016911 23,474.14016911 Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de Alphabet Class A es de $ 7.53M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 67.05K. El suministro circulante de GOOGLON es de 23.47K, con un suministro total de 23474.14016911. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 7.53M.