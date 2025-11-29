Precio de Robinhood Markets hoy

El precio actual de Robinhood Markets (HOODON) hoy es $ 129.59, con una variación del 1.26% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HOODON a USD es $ 129.59 por HOODON.

Robinhood Markets actualmente está en el puesto #2435 por capitalización de mercado en $ 494.61K, con un suministro circulante de 3.82K HOODON. Durante las últimas 24 horas, HOODON cotiza entre $ 127.6 (bajo) y $ 129.76 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 152.93948357313678, mientras que el mínimo histórico fue $ 96.19355397433952.

En el corto plazo, HOODON experimentó un cambio de +1.14% en la última hora y de +17.38% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 55.71K.

Información del mercado de Robinhood Markets (HOODON)

Puesto No.2435 Cap de mercado $ 494.61K$ 494.61K $ 494.61K Volumen (24H) $ 55.71K$ 55.71K $ 55.71K Cap. de mercado totalmente diluida $ 494.61K$ 494.61K $ 494.61K Suministro de Circulación 3.82K 3.82K 3.82K Suministro total 3,816.76258055 3,816.76258055 3,816.76258055 Blockchain pública ETH

