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Principales tokens de Ecosistema Clanker por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Ecosistema Clanker. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.05306
+0.24%
+0.62%
-5.94%
$ 1.24B
$ 1.09M
2
FARTCOIN
FARTCOIN
FARTCOIN
$ 0.13617
+0.44%
+1.97%
+3.98%
$ 138.06M
$ 1.03M
3
BNKR
BNKR
BNKR
$ 0.0003154
-0.35%
-0.13%
-2.98%
$ 31.31M
$ 174.56M
4
tokenbot
tokenbot
CLANKER
$ 12.7
+0.31%
-0.31%
+2.00%
$ 12.60M
$ 5.87K
5
FWOG
FWOG
FWOG
$ 0.004192
+0.26%
+1.42%
+1.01%
$ 4.11M
$ 12.89M
6
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.2855
-0.24%
-4.25%
-6.60%
$ 3.96M
$ 196.81K
7
NEXA
NEXA
NEXA
$ 0.0000005777
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+4.43%
+12.78%
$ 3.38M
$ 26.00B
8
DebtReliefBot
DebtReliefBot
DRB
$ 2.755E-5
-0.33%
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-5.23%
$ 2.75M
--
9
noice
noice
NOICE
$ 1.458E-5
+1.32%
+43.60%
+51.72%
$ 1.46M
--
10
TurboUSD Unstablecoin
TurboUSD Unstablecoin
₸USD
$ 3.91E-6
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+0.30%
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$ 379.00K
--
11
Regent
Regent
REGENT
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--
12
CODY
CODY
CODY
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$ 346.45K
--
13
D1ckGPT
D1ckGPT
DICK
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$ 329.56K
$ 320.81
14
Dickbutt
Dickbutt
DICKBUTT
$ 3.15E-6
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-8.96%
$ 314.65K
--
15
Faircaster
Faircaster
FAIR
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$ 231.41K
--
16
Luminous
Luminous
LUM
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$ 219.68K
$ 447.67
17
A0x
A0x
A0X
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$ 182.39K
--
18
x420
x420
X420
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$ 128.00K
--
19
FELIX
FELIX
FELIX
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$ 121.38K
--
20
BankrWallet
BankrWallet
BNKRW
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$ 115.20K
--
21
Zoe
Zoe
ZOE
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+5.80%
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$ 111.10K
--
22
RIPS
RIPS
RIPS
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$ 85.29K
--
23
VitaStem
VitaStem
VITASTEM
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$ 52.01
24
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Mneme
MNEME
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--
25
Indexy
Indexy
I
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$ 70.58K
--
26
Gitbank
Gitbank
GITBANK
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--
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Base Strategy
Base Strategy
BASTR
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$ 67.93K
--
28
Sequel
Sequel
MOVIE
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--
29
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BETRMINT
BETR
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$ 65.61K
--
30
Siyana
Siyana
SYYN
$ 7.46273E-7
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$ 64.92K
--
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glonkybot
glonkybot
GLANKER
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--
32
Warplet
Warplet
WARP
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$ 60.69K
--
33
Native
Native
NATIVE
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--
34
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HEIR
HEIR
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--
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StarkBot
StarkBot
STARKBOT
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--
36
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ghffb47yii2rteeyy10op
GHFFB47YII2RTEEYY10OP
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--
37
Tiny Fren
Tiny Fren
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--
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LUKSOAgent
LUKSO
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Solvr
SOLVR
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--
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RUNNER
RUNNER
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BRACKY
BRACKY
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wintermolt
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Mindstate
Mindstate
MIND
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aaigotchi
aaigotchi
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--
45
Clankermon
Clankermon
CLANKERMON
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degenOS
DEGENOS
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47
Butler
Butler
BUTLER
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48
Gitly
Gitly
GITLY
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+2.68%
$ 26.54K
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49
Molten
Molten
MOLTEN
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$ 26.18K
--
50
ClawCloudX
ClawCloudX
CLOUDX
$ 2.60935E-7
0.00%
+0.60%
-0.03%
$ 26.09K
--

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Ecosistema Clanker y por qué son populares?
Los tokens de Ecosistema Clanker representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 76 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $1.44B.
¿Cuál es el token de Ecosistema Clanker con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Ecosistema Clanker rastreados en MEXC, NOICE ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 43.60% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Ecosistema Clanker están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 76 tokens de Ecosistema Clanker, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. SKY, FARTCOIN, BNKR se encuentra entre los tokens populares de Ecosistema Clanker. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Ecosistema Clanker?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Ecosistema Clanker es de aproximadamente $1.44B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Ecosistema Clanker, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.