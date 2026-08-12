Precio de Gitly hoy

El precio actual de Gitly (GITLY) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GITLY a USD es $ 0 por GITLY.

Gitly actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 26,537, con un suministro circulante de 100.00B GITLY. Durante las últimas 24 horas, GITLY cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, GITLY experimentó un cambio de -- en la última hora y de +2.21% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Gitly (GITLY)

Cap de mercado $ 26.54K$ 26.54K $ 26.54K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 26.54K$ 26.54K $ 26.54K Suministro de Circulación 100.00B 100.00B 100.00B Suministro total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Gitly es de $ 26.54K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de GITLY es de 100.00B, con un suministro total de 100000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 26.54K.