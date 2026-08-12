Precio de StarkBot hoy

El precio actual de StarkBot (STARKBOT) hoy es $ 0, con una variación del 1.66% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de STARKBOT a USD es $ 0 por STARKBOT.

StarkBot actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 48,329, con un suministro circulante de 100.00B STARKBOT. Durante las últimas 24 horas, STARKBOT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, STARKBOT experimentó un cambio de -0.23% en la última hora y de +0.11% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de StarkBot (STARKBOT)

Cap de mercado $ 48.33K$ 48.33K $ 48.33K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 48.33K$ 48.33K $ 48.33K Suministro de Circulación 100.00B 100.00B 100.00B Suministro total 99,999,991,000.0 99,999,991,000.0 99,999,991,000.0

La capitalización de mercado actual de StarkBot es de $ 48.33K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de STARKBOT es de 100.00B, con un suministro total de 99999991000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 48.33K.