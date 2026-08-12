Precio de FELIX hoy

El precio actual de FELIX (FELIX) hoy es $ 0, con una variación del 0.16% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FELIX a USD es $ 0 por FELIX.

FELIX actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 121,003, con un suministro circulante de 95.89B FELIX. Durante las últimas 24 horas, FELIX cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, FELIX experimentó un cambio de -0.31% en la última hora y de -4.02% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de FELIX (FELIX)

Cap de mercado $ 121.00K$ 121.00K $ 121.00K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 121.00K$ 121.00K $ 121.00K Suministro de Circulación 95.89B 95.89B 95.89B Suministro total 95,890,313,090.41454 95,890,313,090.41454 95,890,313,090.41454

La capitalización de mercado actual de FELIX es de $ 121.00K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FELIX es de 95.89B, con un suministro total de 95890313090.41454. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 121.00K.