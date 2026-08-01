Precio de Zoe hoy

El precio actual de Zoe (ZOE) hoy es $ 0, con una variación del 0.47% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ZOE a USD es $ 0 por ZOE.

Zoe actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 107,939, con un suministro circulante de 80.00B ZOE. Durante las últimas 24 horas, ZOE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ZOE experimentó un cambio de +0.00% en la última hora y de -14.80% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Zoe (ZOE)

Cap de mercado $ 107.94K$ 107.94K $ 107.94K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 134.92K$ 134.92K $ 134.92K Suministro de Circulación 80.00B 80.00B 80.00B Suministro total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Zoe es de $ 107.94K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ZOE es de 80.00B, con un suministro total de 100000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 134.92K.