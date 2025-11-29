Precio de Siyana hoy

El precio actual de Siyana (SYYN) hoy es --, con una variación del 13.12% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SYYN a USD es -- por SYYN.

Siyana actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 180,967, con un suministro circulante de 87.00B SYYN. Durante las últimas 24 horas, SYYN cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SYYN experimentó un cambio de -11.20% en la última hora y de -16.75% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Siyana (SYYN)

Cap de mercado $ 180.97K$ 180.97K $ 180.97K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 208.01K$ 208.01K $ 208.01K Suministro de Circulación 87.00B 87.00B 87.00B Suministro total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

