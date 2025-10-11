Información del precio (USD) de TurboUSD Unstablecoin (₸USD)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0$ 0 $ 0 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) +0.36% Cambio de Precio (1D) -4.10% Cambio de Precio (7D) -12.86% Cambio de Precio (7D) -12.86%

El precio en tiempo real de TurboUSD Unstablecoin (₸USD) es de --. Durante las últimas 24 horas, ₸USD se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de ₸USD es de $ 0, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, ₸USD ha cambiado en un +0.36% en la última hora, -4.10% en 24 horas y -12.86% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de TurboUSD Unstablecoin (₸USD)

Cap de mercado $ 352.42K$ 352.42K $ 352.42K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 581.59K$ 581.59K $ 581.59K Suministro de Circulación 60.60B 60.60B 60.60B Suministro total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de TurboUSD Unstablecoin es de $ 352.42K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ₸USD es de 60.60B, con un suministro total de 100000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 581.59K.