Precio de BankrWallet hoy

El precio actual de BankrWallet (BNKRW) hoy es $ 0, con una variación del 0.09% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BNKRW a USD es $ 0 por BNKRW.

BankrWallet actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 114,701, con un suministro circulante de 100.00B BNKRW. Durante las últimas 24 horas, BNKRW cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BNKRW experimentó un cambio de +0.18% en la última hora y de -0.61% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de BankrWallet (BNKRW)

Cap de mercado $ 114.70K$ 114.70K $ 114.70K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 114.70K$ 114.70K $ 114.70K Suministro de Circulación 100.00B 100.00B 100.00B Suministro total 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

La capitalización de mercado actual de BankrWallet es de $ 114.70K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BNKRW es de 100.00B, con un suministro total de 99999999999.99998. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 114.70K.