Precio de BRACKY hoy

El precio actual de BRACKY (BRACKY) hoy es $ 0.00010507, con una variación del 4.11% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BRACKY a USD es $ 0.00010507 por BRACKY.

BRACKY actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 9,310,861, con un suministro circulante de 88.61B BRACKY. Durante las últimas 24 horas, BRACKY cotiza entre $ 0.00010508 (bajo) y $ 0.000111 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00026462, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00007075.

En el corto plazo, BRACKY experimentó un cambio de -0.46% en la última hora y de +9.01% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de BRACKY (BRACKY)

Cap de mercado $ 9.31M$ 9.31M $ 9.31M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 10.36M$ 10.36M $ 10.36M Suministro de Circulación 88.61B 88.61B 88.61B Suministro total 98,606,373,288.47853 98,606,373,288.47853 98,606,373,288.47853

La capitalización de mercado actual de BRACKY es de $ 9.31M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BRACKY es de 88.61B, con un suministro total de 98606373288.47853. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 10.36M.