Precio de D1ckGPT hoy

El precio actual de D1ckGPT (DICK) hoy es $ 0.04453651, con una variación del 1.48% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DICK a USD es $ 0.04453651 por DICK.

D1ckGPT actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,142,264, con un suministro circulante de 26.15M DICK. Durante las últimas 24 horas, DICK cotiza entre $ 0.04348912 (bajo) y $ 0.04627331 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.297034, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.04348912.

En el corto plazo, DICK experimentó un cambio de -0.78% en la última hora y de +0.09% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de D1ckGPT (DICK)

Cap de mercado $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 3.01M$ 3.01M $ 3.01M Suministro de Circulación 26.15M 26.15M 26.15M Suministro total 69,000,000.0 69,000,000.0 69,000,000.0

