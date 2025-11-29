Precio de Indexy hoy

El precio actual de Indexy (I) hoy es $ 0.00003537, con una variación del 8.06% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de I a USD es $ 0.00003537 por I.

Indexy actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 3,535,407, con un suministro circulante de 100.00B I. Durante las últimas 24 horas, I cotiza entre $ 0.0000353 (bajo) y $ 0.0000395 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00017086, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00001906.

En el corto plazo, I experimentó un cambio de -0.61% en la última hora y de -5.70% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Indexy (I)

Cap de mercado $ 3.54M$ 3.54M $ 3.54M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 3.54M$ 3.54M $ 3.54M Suministro de Circulación 100.00B 100.00B 100.00B Suministro total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

