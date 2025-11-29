Precio de CODY hoy

El precio actual de CODY (CODY) hoy es $ 0.00000846, con una variación del 1.93% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CODY a USD es $ 0.00000846 por CODY.

CODY actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 675,858, con un suministro circulante de 79.90B CODY. Durante las últimas 24 horas, CODY cotiza entre $ 0.00000826 (bajo) y $ 0.00000864 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00003875, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00000346.

En el corto plazo, CODY experimentó un cambio de +1.91% en la última hora y de +13.40% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de CODY (CODY)

Cap de mercado $ 675.86K$ 675.86K $ 675.86K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 845.86K$ 845.86K $ 845.86K Suministro de Circulación 79.90B 79.90B 79.90B Suministro total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de CODY es de $ 675.86K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CODY es de 79.90B, con un suministro total de 100000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 845.86K.