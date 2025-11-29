Precio de A0x hoy

El precio actual de A0x (A0X) hoy es --, con una variación del 4.90% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de A0X a USD es -- por A0X.

A0x actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,913,655, con un suministro circulante de 99.94B A0X. Durante las últimas 24 horas, A0X cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, A0X experimentó un cambio de -0.92% en la última hora y de +4.59% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de A0x (A0X)

Cap de mercado $ 1.91M$ 1.91M $ 1.91M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.91M$ 1.91M $ 1.91M Suministro de Circulación 99.94B 99.94B 99.94B Suministro total 99,943,379,468.7149 99,943,379,468.7149 99,943,379,468.7149

