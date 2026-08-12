Precio de Luminous hoy

El precio actual de Luminous (LUM) hoy es $ 0.226297, con una variación del 0.03% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LUM a USD es $ 0.226297 por LUM.

Luminous actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 226,333, con un suministro circulante de 1.00M LUM. Durante las últimas 24 horas, LUM cotiza entre $ 0.21801 (bajo) y $ 0.228055 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 80.38, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.208169.

En el corto plazo, LUM experimentó un cambio de +2.37% en la última hora y de -9.08% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 374.14.

Información del mercado de Luminous (LUM)

Cap de mercado $ 226.33K$ 226.33K $ 226.33K Volumen (24H) $ 374.14$ 374.14 $ 374.14 Cap. de mercado totalmente diluida $ 226.33K$ 226.33K $ 226.33K Suministro de Circulación 1.00M 1.00M 1.00M Suministro total 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Luminous es de $ 226.33K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 374.14. El suministro circulante de LUM es de 1.00M, con un suministro total de 1000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 226.33K.