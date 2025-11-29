Precio de chatr hoy

El precio actual de chatr (CHATR) hoy es --, con una variación del 2.51% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CHATR a USD es -- por CHATR.

chatr actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 45,644, con un suministro circulante de 100.00B CHATR. Durante las últimas 24 horas, CHATR cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, CHATR experimentó un cambio de +1.89% en la última hora y de +8.84% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de chatr (CHATR)

Cap de mercado $ 45.64K$ 45.64K $ 45.64K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 45.64K$ 45.64K $ 45.64K Suministro de Circulación 100.00B 100.00B 100.00B Suministro total 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

La capitalización de mercado actual de chatr es de $ 45.64K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CHATR es de 100.00B, con un suministro total de 99999999999.99998. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 45.64K.