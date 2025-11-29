Precio de Faircaster hoy

El precio actual de Faircaster (FAIR) hoy es $ 0.00003537, con una variación del 2.16% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FAIR a USD es $ 0.00003537 por FAIR.

Faircaster actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,556,528, con un suministro circulante de 44.02B FAIR. Durante las últimas 24 horas, FAIR cotiza entre $ 0.00003529 (bajo) y $ 0.00004378 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0001335, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00000835.

En el corto plazo, FAIR experimentó un cambio de -0.61% en la última hora y de +27.47% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Faircaster (FAIR)

Cap de mercado $ 1.56M$ 1.56M $ 1.56M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 3.54M$ 3.54M $ 3.54M Suministro de Circulación 44.02B 44.02B 44.02B Suministro total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Faircaster es de $ 1.56M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FAIR es de 44.02B, con un suministro total de 100000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 3.54M.