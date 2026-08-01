Precio de x420 hoy

El precio actual de x420 (X420) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de X420 a USD es $ 0 por X420.

x420 actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 128,004, con un suministro circulante de 100.00B X420. Durante las últimas 24 horas, X420 cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, X420 experimentó un cambio de -- en la última hora y de +0.92% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de x420 (X420)

Cap de mercado $ 128.00K$ 128.00K $ 128.00K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 128.00K$ 128.00K $ 128.00K Suministro de Circulación 100.00B 100.00B 100.00B Suministro total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de x420 es de $ 128.00K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de X420 es de 100.00B, con un suministro total de 100000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 128.00K.