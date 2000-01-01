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Principales tokens de Marco de IA por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Marco de IA. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
MemeCore
MemeCore
M
$ 1.11363
-0.36%
+4.04%
-6.55%
$ 1.47B
$ 70.35K
2
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0.5427
+0.67%
-2.09%
-5.46%
$ 356.98M
$ 461.92K
3
EigenLayer
EigenLayer
EIGEN
$ 0.1755
+0.23%
-2.43%
-4.44%
$ 139.46M
$ 639.49K
4
MULTIVERSX
MULTIVERSX
EGLD
$ 2.696
-0.26%
-2.68%
-3.34%
$ 81.14M
$ 25.83K
5
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.2019
+0.05%
-2.70%
-4.54%
$ 71.87M
$ 398.31K
6
Allora
Allora
ALLO
$ 0.30621
+0.75%
-0.82%
+17.60%
$ 61.70M
$ 453.23K
7
UnifAI
UnifAI
UAI
$ 0.2551
-0.39%
-1.82%
+6.65%
$ 60.56M
$ 791.79K
8
Spark
Spark
SPK
$ 0.01428
+0.49%
+0.21%
-7.20%
$ 40.06M
$ 4.28M
9
0G
0G
0G
$ 0.1566
-1.36%
-3.52%
+11.74%
$ 33.91M
$ 472.14K
10
Infinity Ground
Infinity Ground
AIN
$ 0.07687
-1.48%
+6.18%
+9.42%
$ 23.41M
$ 1.36M
11
Rei
Rei
REI
$ 0.02234332
-1.98%
-0.11%
-9.72%
$ 22.34M
$ 502.13K
12
Freysa
Freysa
FAI
$ 0.00256
+0.35%
+2.32%
-4.19%
$ 20.97M
$ 22.39M
13
ChainGPT
ChainGPT
CGPT
$ 0.020686
-1.07%
+1.62%
+9.73%
$ 19.30M
$ 3.33M
14
OpenServ
OpenServ
SERV
$ 0.02502
0.00%
-9.05%
-11.68%
$ 19.27M
$ 176.03K
15
Phala
Phala
PHA
$ 0.02248
+0.31%
-1.19%
+6.40%
$ 18.84M
$ 4.13M
16
Pippin
Pippin
PIPPIN
$ 0.017061
+0.35%
-2.27%
+2.41%
$ 17.12M
$ 6.62M
17
IQ
IQ
IQ
$ 0.0006418
+0.36%
-1.68%
-1.78%
$ 16.83M
$ 88.82M
18
Yei Finance
Yei Finance
CLO
$ 0.11591
-1.76%
+0.42%
-8.84%
$ 14.96M
$ 1.35M
19
Mira
Mira
MIRA
$ 0.04075
-0.10%
-1.53%
-2.31%
$ 12.04M
$ 1.45M
20
AEON
AEON
AEON
$ 0.05861
-1.32%
+10.67%
-0.56%
$ 11.25M
$ 5.42M
21
Kled AI
Kled AI
KLED
$ 0.01102662
+1.45%
-0.03%
+7.97%
$ 11.02M
$ 438.59K
22
Fusionist
Fusionist
ACE
$ 0.09662
-0.97%
-6.03%
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$ 10.43M
$ 1.27M
23
DeAgentAI
DeAgentAI
AIA
$ 0.07156
-0.70%
+4.09%
+5.63%
$ 9.19M
$ 2.32M
24
swarms
swarms
SWARMS
$ 0.007726
+0.05%
-3.47%
+7.93%
$ 7.73M
$ 8.61M
25
MyShell Token
MyShell Token
SHELL
$ 0.01944
-0.05%
-0.66%
+5.48%
$ 7.64M
$ 3.58M
26
RSS3
RSS3
RSS3
$ 0.00456746
+0.10%
-0.00%
-1.38%
$ 6.94M
$ 99.16K
27
Autonolas
Autonolas
OLAS
$ 0.02524
+0.24%
-0.04%
-1.88%
$ 5.61M
$ 2.40M
28
Paal AI
Paal AI
PAAL
$ 0.004925
+0.22%
-0.84%
-14.08%
$ 4.93M
$ 11.94M
29
Agent Zero Token
Agent Zero Token
A0T
$ 2.44
0.00%
+0.02%
-6.87%
$ 2.44M
$ 547.18
30
Daydreams
Daydreams
DREAMS
$ 0.0019022
-0.05%
-0.05%
-9.45%
$ 1.90M
$ 188.95K
31
ELIZAOS
ELIZAOS
ELIZAOS
$ 0.0001773
-0.17%
-10.93%
-38.90%
$ 1.66M
$ 416.88M
32
ORA Coin
ORA Coin
ORA
$ 0.00482367
+0.06%
-0.38%
-29.47%
$ 1.61M
$ 2.92K
33
HUMAN Protocol
HUMAN Protocol
HMT
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$ 1.38M
$ 15.03
34
UOMI
UOMI
UOMI
$ 0.00023061
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--
+2.43%
$ 1.13M
$ 113.27
35
Cod3x
Cod3x
CDX
$ 0.0170875
+0.04%
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-22.46%
$ 836.61K
$ 437.23
36
Matrix AI Network
Matrix AI Network
MAN
$ 0.0016
0.00%
+2.55%
-6.94%
$ 769.07K
$ 9.04M
37
Hive Intelligence
Hive Intelligence
HINT
$ 0.0013952
+0.06%
-0.06%
-0.68%
$ 642.59K
$ 58.73M
38
WELL3
WELL3
$WELL
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+2.20%
$ 642.43K
--
39
ARC
ARC
ARC
$ 0.000557
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$ 1.83M
40
Heurist
Heurist
HEU
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41
Alphakek
Alphakek
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$ 496.79K
$ 17.93
42
Coral Protocol
Coral Protocol
CORAL
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0.00%
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+1.68%
$ 467.20K
$ 2.04M
43
4EVERLAND
4EVERLAND
4EVER
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$ 83.69K
44
SwarmNode.ai
SwarmNode.ai
SNAI
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45
ICPanda DAO
ICPanda DAO
PANDA
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46
DecideAI
DecideAI
DCD
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$ 391.34K
$ 1.50
47
Nookplot
Nookplot
NOOK
$ 3.75E-6
+2.46%
+0.50%
-0.79%
$ 361.26K
--
48
Neurobro
Neurobro
BRO
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+0.69%
-0.02%
-14.37%
$ 328.40K
$ 220.29
49
GIZA
GIZA
GIZA
$ 0.00095958
+1.72%
-0.30%
-10.68%
$ 326.57K
$ 1.83K
50
ai16z
ai16z
AI16Z
$ 0.00029504
+0.01%
-0.03%
-7.25%
$ 324.51K
$ 4.05K

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Marco de IA y por qué son populares?
Los tokens de Marco de IA representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 116 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $2.60B.
¿Cuál es el token de Marco de IA con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Marco de IA rastreados en MEXC, HOLO ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 23.40% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Marco de IA están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 116 tokens de Marco de IA, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. M, VIRTUAL, EIGEN se encuentra entre los tokens populares de Marco de IA. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Marco de IA?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Marco de IA es de aproximadamente $2.60B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Marco de IA, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.