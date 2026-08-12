Precio de Alphakek hoy

El precio actual de Alphakek (AIKEK) hoy es $ 0.0021164, con una variación del 1.44% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AIKEK a USD es $ 0.0021164 por AIKEK.

Alphakek actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 502,228, con un suministro circulante de 237.32M AIKEK. Durante las últimas 24 horas, AIKEK cotiza entre $ 0.00210331 (bajo) y $ 0.0021648 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.059969, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00158748.

En el corto plazo, AIKEK experimentó un cambio de +0.12% en la última hora y de +2.03% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 158.65.

Información del mercado de Alphakek (AIKEK)

Cap de mercado $ 502.23K$ 502.23K $ 502.23K Volumen (24H) $ 158.65$ 158.65 $ 158.65 Cap. de mercado totalmente diluida $ 502.23K$ 502.23K $ 502.23K Suministro de Circulación 237.32M 237.32M 237.32M Suministro total 237,319,317.29878262 237,319,317.29878262 237,319,317.29878262

La capitalización de mercado actual de Alphakek es de $ 502.23K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 158.65. El suministro circulante de AIKEK es de 237.32M, con un suministro total de 237319317.29878262. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 502.23K.