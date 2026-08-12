Precio de UnifAI hoy

El precio actual de UnifAI (UAI) hoy es € 0.2597, con una variación del 2.66% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de UAI a EUR es € 0.2597 por UAI.

UnifAI actualmente está en el puesto #288 por capitalización de mercado en € 62.07M, con un suministro circulante de 239.00M UAI. Durante las últimas 24 horas, UAI cotiza entre € 0.2437 (bajo) y € 0.2744 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.526285405404434218, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0445619746949269024.

En el corto plazo, UAI experimentó un cambio de +0.07% en la última hora y de +15.67% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 213.18K.

Información del mercado de UnifAI (UAI)

Puesto No.288 Cap de mercado € 62.07M€ 62.07M € 62.07M Volumen (24H) € 213.18K€ 213.18K € 213.18K Cap. de mercado totalmente diluida € 259.70M€ 259.70M € 259.70M Suministro de Circulación 239.00M 239.00M 239.00M Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tasa de circulación 23.90% Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de UnifAI es de € 62.07M, con un volumen de trading en 24 horas de € 213.18K. El suministro circulante de UAI es de 239.00M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 259.70M.