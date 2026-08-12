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El precio actual de UnifAI hoy es 0.2597 EUR. La capitalización de mercado de UAI es 62,068,300 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de UAI a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de UnifAI hoy es 0.2597 EUR. La capitalización de mercado de UAI es 62,068,300 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de UAI a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de UnifAI(UAI)

Precio en vivo de 1 UAI en EUR:

€0.223084
€0.223084€0.223084
-2.66%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de UnifAI (UAI)
Última actualización de la página: 2026-08-12 11:02:10 (UTC+8)

Precio de UnifAI hoy

El precio actual de UnifAI (UAI) hoy es € 0.2597, con una variación del 2.66% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de UAI a EUR es € 0.2597 por UAI.

UnifAI actualmente está en el puesto #288 por capitalización de mercado en € 62.07M, con un suministro circulante de 239.00M UAI. Durante las últimas 24 horas, UAI cotiza entre € 0.2437 (bajo) y € 0.2744 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.526285405404434218, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0445619746949269024.

En el corto plazo, UAI experimentó un cambio de +0.07% en la última hora y de +15.67% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 213.18K.

Información del mercado de UnifAI (UAI)

No.288

€ 62.07M
€ 62.07M€ 62.07M

€ 213.18K
€ 213.18K€ 213.18K

€ 259.70M
€ 259.70M€ 259.70M

239.00M
239.00M 239.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

23.90%

BSC

La capitalización de mercado actual de UnifAI es de € 62.07M, con un volumen de trading en 24 horas de € 213.18K. El suministro circulante de UAI es de 239.00M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 259.70M.

Historial de precios de UnifAI EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0.2437
€ 0.2437€ 0.2437
24H Mín
€ 0.2744
€ 0.2744€ 0.2744
24H Máx

€ 0.2437
€ 0.2437€ 0.2437

€ 0.2744
€ 0.2744€ 0.2744

€ 0.526285405404434218
€ 0.526285405404434218€ 0.526285405404434218

€ 0.0445619746949269024
€ 0.0445619746949269024€ 0.0445619746949269024

+0.07%

-2.65%

+15.67%

+15.67%

Historial de precios de UnifAI (UAI) en EUR

Siga los cambios de precios de UnifAI para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ -0.006096-2.65%
30 Días€ -0.0618-19.23%
60 Días€ -0.0174-6.28%
90 Días€ +0.0149+6.08%
Cambio de precio de UnifAI hoy

Hoy, UAI registró un cambio de € -0.006096 (-2.65%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de UnifAI en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.0618 (-19.23%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de UnifAI en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, UAI experimentó un cambio de € -0.0174 (-6.28%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de UnifAI en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € +0.0149 (+6.08%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de UnifAI (UAI)?

Consulta la página Historial de precios de UnifAI ahora.

Análisis de UnifAI

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de UnifAI, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de UnifAI: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de UAI: alcista, alcista 60% | bajista 40%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz doradaK > DEl impulso a corto plazo se está calentando, la temperatura sube.
StochRSI20‑80Zona neutralRitmo normal, sin señales extremas.
Grupo MA5‑6 Comprar60‑80% CompraLa mayoría de las MAs apuntando hacia arriba, alineación alcista dominante.
MACDCruz doradaDIF > DEAEstá surgiendo un impulso alcista.
Grupo EMA5‑6 Comprar60‑80% CompraLa mayoría de las MAs apuntando hacia arriba, alineación alcista dominante.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Precio ≤ MedioEntre la banda inferior y la banda mediaRelativamente débil, pero no extremo.
RSI (14)Neutral30‑70Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
Punto de pivotePivote ≤ Precio ≤ R1Entre Pivote‑R1Acaba de dejar el pivote central, posición moderadamente alta.

UAI_USDT se encuentra operando por encima del centro de gravedad en el período de 4 horas, con un precio actual de 0.2433 situado justo por debajo del nivel de resistencia R1, ubicado en 0.2444. El precio se mantiene en la mitad superior del sistema de centros, mostrando una estructura a corto plazo caracterizada por movimientos oscilatorios con tendencia alcista. El conjunto de medias móviles y el grupo EMA emiten simultáneamente señales de compra, manteniendo una dirección coherente en los indicadores. El MACD ha formado una cruz de oro, con las líneas rápida y lenta divergiendo hacia arriba en la misma dirección. El RSI permanece en una zona neutral, sin entrar en niveles extremos de sobrecompra o sobreventa. Los valores de KDJ y StochRSI reflejan una liberación moderada de impulso, mientras que la volatilidad se mantiene estable. Las fuerzas alcistas y bajistas parecen encontrarse en un equilibrio temporal en el nivel actual, sin señales claras de aceleración unilateral. La resistencia cercana más inmediata se sitúa en el nivel R1, a 0.2444, aproximadamente un 0.45% por encima del precio actual. Tras superar este nivel, el objetivo a largo plazo estaría en el nivel R2, ubicado en 0.2476. Por el lado bajista, el soporte cercano se encuentra en el centro de gravedad, a 0.2402, aproximadamente un 1.27% por debajo del precio actual. En caso de ruptura a la baja, habría que prestar atención a los niveles S1 (0.2370) y S2 (0.2328). Las principales zonas clave están distribuidas de manera compacta, evidenciando claramente un marcado carácter de disputa dentro del rango.

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

¿Qué factores influyen en los precios de UnifAI?

Varios factores clave influyen en los precios del token UnifAI (UAI):

1. El sentimiento del mercado y las tendencias generales del sector cripto
2. La tasa de adopción de la plataforma DeFi impulsada por IA de UnifAI
3. La utilidad del token y las recompensas por staking
4. Los anuncios de alianzas e integraciones
5. El volumen de operaciones y la liquidez en los exchanges
6. Los desarrollos regulatorios que afectan a los sectores de la IA y DeFi
7. Los avances técnicos y las actualizaciones de la plataforma
8. La competencia de proyectos similares de IA y blockchain
9. La demanda general de servicios de IA descentralizados
10. Los factores macroeconómicos que afectan a los activos de riesgo

¿Por qué la gente quiere saber el precio de UnifAI hoy?

La gente quiere conocer el precio de UnifAI (UAI) hoy por varias razones clave: tomar decisiones de trading informadas, realizar un seguimiento del rendimiento de la cartera, determinar el momento adecuado para entrar o salir del mercado, evaluar las ganancias y pérdidas de inversión y mantenerse al tanto de la volatilidad del mercado. La cotización en tiempo real ayuda a los traders a aprovechar las oportunidades.

Predicción de precios para UnifAI

Predicción del precio de UnifAI (UAI) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de UAI en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de UnifAI (UAI) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de UnifAI podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará UnifAI en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de UAI para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de UnifAI.

Cómo comprar e invertir UnifAI en España

¿Listo para empezar con UnifAI? Comprar UAI es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar UnifAI. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de UnifAI (UAI).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará UnifAI instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar UnifAI (UAI)

¿Qué puedes hacer con UnifAI?

Poseer UnifAI te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

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    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

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    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

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    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar UnifAI (UAI) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es UnifAI (UAI)

UnifAI impulsa la próxima era de agentes de IA autónomos, simplificando DeFi para todos. Los usuarios pueden automatizar estrategias de LPing, trading y préstamos sin necesidad de programar. Cada agente de IA mejora la eficiencia y la toma de decisiones en la cadena. Actualmente, UnifAI admite estrategias en Polymarket, Meteora (Solana) y Drift, y se encuentra en proceso de expansión a redes EVM. Sus principales características incluyen automatización de estrategias, que permite crear o copiar estrategias de alto rendimiento con un solo clic, y UniQ, tu compañero de IA para DeFi que ofrece insights, análisis y descubrimiento de nuevas estrategias.

UnifAI Recurso

Para conocer UnifAI más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Libro blanco
Sitio Web Oficial UnifAI
Explorador de bloques

Categoría :

AI FrameworkAI MemeArtificial Intelligence (AI)

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre UnifAI

Última actualización de la página: 2026-08-12 11:02:10 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para UnifAI (UAI)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre UnifAI

UAI USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de UAI con apalancamiento. Explora el trading de futuros UAIUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera UnifAI (UAI) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de UnifAI en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
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Volumen en 24 h
UAI/USDT
€0.223428
€0.223428€0.223428
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€2.785368€2.785368

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€0.138546€0.138546

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Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

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