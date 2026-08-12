Precio de UnifAI(UAI)
El precio actual de UnifAI (UAI) hoy es € 0.2597, con una variación del 2.66% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de UAI a EUR es € 0.2597 por UAI.
UnifAI actualmente está en el puesto #288 por capitalización de mercado en € 62.07M, con un suministro circulante de 239.00M UAI. Durante las últimas 24 horas, UAI cotiza entre € 0.2437 (bajo) y € 0.2744 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.526285405404434218, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0445619746949269024.
En el corto plazo, UAI experimentó un cambio de +0.07% en la última hora y de +15.67% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 213.18K.
No.288
23.90%
BSC
La capitalización de mercado actual de UnifAI es de € 62.07M, con un volumen de trading en 24 horas de € 213.18K. El suministro circulante de UAI es de 239.00M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 259.70M.
+0.07%
-2.65%
+15.67%
+15.67%
Siga los cambios de precios de UnifAI para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:
|Período
|Cambio (EUR)
|Cambio (%)
|Hoy
|€ -0.006096
|-2.65%
|30 Días
|€ -0.0618
|-19.23%
|60 Días
|€ -0.0174
|-6.28%
|90 Días
|€ +0.0149
|+6.08%
Hoy, UAI registró un cambio de € -0.006096 (-2.65%), reflejando su última actividad en el mercado.
En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.0618 (-19.23%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.
Ampliando la vista a 60 días, UAI experimentó un cambio de € -0.0174 (-6.28%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.
Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € +0.0149 (+6.08%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.
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Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de UnifAI, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.
Sentimiento general actual en el mercado de UAI: alcista, alcista 60% | bajista 40%;
|Dimensión del indicador
|Conclusión del modelo
|Proporción/umbral
|Explicación sencilla
|KDJ
|Cruz dorada
|K > D
|El impulso a corto plazo se está calentando, la temperatura sube.
|StochRSI
|20‑80
|Zona neutral
|Ritmo normal, sin señales extremas.
|Grupo MA
|5‑6 Comprar
|60‑80% Compra
|La mayoría de las MAs apuntando hacia arriba, alineación alcista dominante.
|MACD
|Cruz dorada
|DIF > DEA
|Está surgiendo un impulso alcista.
|Grupo EMA
|5‑6 Comprar
|60‑80% Compra
|La mayoría de las MAs apuntando hacia arriba, alineación alcista dominante.
|BOLL (20,2)
|Inferior ≤ Precio ≤ Medio
|Entre la banda inferior y la banda media
|Relativamente débil, pero no extremo.
|RSI (14)
|Neutral
|30‑70
|Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
|Punto de pivote
|Pivote ≤ Precio ≤ R1
|Entre Pivote‑R1
|Acaba de dejar el pivote central, posición moderadamente alta.
UAI_USDT se encuentra operando por encima del centro de gravedad en el período de 4 horas, con un precio actual de 0.2433 situado justo por debajo del nivel de resistencia R1, ubicado en 0.2444. El precio se mantiene en la mitad superior del sistema de centros, mostrando una estructura a corto plazo caracterizada por movimientos oscilatorios con tendencia alcista. El conjunto de medias móviles y el grupo EMA emiten simultáneamente señales de compra, manteniendo una dirección coherente en los indicadores. El MACD ha formado una cruz de oro, con las líneas rápida y lenta divergiendo hacia arriba en la misma dirección. El RSI permanece en una zona neutral, sin entrar en niveles extremos de sobrecompra o sobreventa. Los valores de KDJ y StochRSI reflejan una liberación moderada de impulso, mientras que la volatilidad se mantiene estable. Las fuerzas alcistas y bajistas parecen encontrarse en un equilibrio temporal en el nivel actual, sin señales claras de aceleración unilateral. La resistencia cercana más inmediata se sitúa en el nivel R1, a 0.2444, aproximadamente un 0.45% por encima del precio actual. Tras superar este nivel, el objetivo a largo plazo estaría en el nivel R2, ubicado en 0.2476. Por el lado bajista, el soporte cercano se encuentra en el centro de gravedad, a 0.2402, aproximadamente un 1.27% por debajo del precio actual. En caso de ruptura a la baja, habría que prestar atención a los niveles S1 (0.2370) y S2 (0.2328). Las principales zonas clave están distribuidas de manera compacta, evidenciando claramente un marcado carácter de disputa dentro del rango.
Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.
Para 2040, el precio de UnifAI podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.
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|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
|Información
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