Información del precio (USD) de Kled AI (KLED)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.0188214 $ 0.0188214 $ 0.0188214 24H Mín $ 0.03475066 $ 0.03475066 $ 0.03475066 24H Máx 24H Mín $ 0.0188214$ 0.0188214 $ 0.0188214 24H Máx $ 0.03475066$ 0.03475066 $ 0.03475066 Máximo Histórico $ 0.055581$ 0.055581 $ 0.055581 Precio más bajo $ 0.00180339$ 0.00180339 $ 0.00180339 Cambio de Precio (1H) +0.75% Cambio de Precio (1D) -23.47% Cambio de Precio (7D) -44.57% Cambio de Precio (7D) -44.57%

El precio en tiempo real de Kled AI (KLED) es de $0.02466529. Durante las últimas 24 horas, KLED se ha operado entre un mínimo de $ 0.0188214 y un máximo de $ 0.03475066, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de KLED es de $ 0.055581, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.00180339.

En términos de rendimiento a corto plazo, KLED ha cambiado en un +0.75% en la última hora, -23.47% en 24 horas y -44.57% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Kled AI (KLED)

Cap de mercado $ 24.67M$ 24.67M $ 24.67M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 24.67M$ 24.67M $ 24.67M Suministro de Circulación 999.81M 999.81M 999.81M Suministro total 999,812,305.7931739 999,812,305.7931739 999,812,305.7931739

La capitalización de mercado actual de Kled AI es de $ 24.67M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de KLED es de 999.81M, con un suministro total de 999812305.7931739. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 24.67M.