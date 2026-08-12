Precio de ICPanda DAO hoy

El precio actual de ICPanda DAO (PANDA) hoy es $ 0, con una variación del 5.03% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PANDA a USD es $ 0 por PANDA.

ICPanda DAO actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 448,107, con un suministro circulante de 814.82M PANDA. Durante las últimas 24 horas, PANDA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.02442884, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, PANDA experimentó un cambio de -0.17% en la última hora y de -1.48% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 875.31.

Información del mercado de ICPanda DAO (PANDA)

Cap de mercado $ 448.11K$ 448.11K $ 448.11K Volumen (24H) $ 875.31$ 875.31 $ 875.31 Cap. de mercado totalmente diluida $ 569.10K$ 569.10K $ 569.10K Suministro de Circulación 814.82M 814.82M 814.82M Suministro total 1,034,818,195.0 1,034,818,195.0 1,034,818,195.0

La capitalización de mercado actual de ICPanda DAO es de $ 448.11K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 875.31. El suministro circulante de PANDA es de 814.82M, con un suministro total de 1034818195.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 569.10K.