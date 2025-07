EGLD

Multiversx is a distributed transactional computation protocol which relies on a sharded state architecture and a secure Proof of Stake consensus mechanism. While most other blockchain networks require custom hardware and high energy consumption, Multiversx runs on average computers. By employing sharding, a method of parallelizing data & transactions processing, Multiversx performance will scale up with the number of computers joining the network, reaching more than 100,000 transactions per second while growing increasingly decentralized.

NombreEGLD

PuestoNo.135

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado0.0001%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)91.31%

Suministro de circulación28,436,395.50945193

Suministro máx.31,415,926

Suministro total28,441,551

Tasa de circulación0.9051%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico542.5796223449056,2021-11-23

Precio más bajo6.54362957,2020-10-07

Blockchain públicaEGLD

IntroducciónMultiversx is a distributed transactional computation protocol which relies on a sharded state architecture and a secure Proof of Stake consensus mechanism. While most other blockchain networks require custom hardware and high energy consumption, Multiversx runs on average computers. By employing sharding, a method of parallelizing data & transactions processing, Multiversx performance will scale up with the number of computers joining the network, reaching more than 100,000 transactions per second while growing increasingly decentralized.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.