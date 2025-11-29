Precio de Yei Finance hoy

El precio actual de Yei Finance (CLO) hoy es $ 0.35618, con una variación del 9.79% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CLO a USD es $ 0.35618 por CLO.

Yei Finance actualmente está en el puesto #482 por capitalización de mercado en $ 45.98M, con un suministro circulante de 129.10M CLO. Durante las últimas 24 horas, CLO cotiza entre $ 0.31825 (bajo) y $ 0.36373 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.8181801424739548, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.1461711757322115.

En el corto plazo, CLO experimentó un cambio de +2.29% en la última hora y de +77.47% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 473.80K.

Información del mercado de Yei Finance (CLO)

Puesto No.482 Cap de mercado $ 45.98M$ 45.98M $ 45.98M Volumen (24H) $ 473.80K$ 473.80K $ 473.80K Cap. de mercado totalmente diluida $ 356.18M$ 356.18M $ 356.18M Suministro de Circulación 129.10M 129.10M 129.10M Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 999,999,998.3 999,999,998.3 999,999,998.3 Tasa de circulación 12.91% Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Yei Finance es de $ 45.98M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 473.80K. El suministro circulante de CLO es de 129.10M, con un suministro total de 999999998.3. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 356.18M.