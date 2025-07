MAN

The Matrix AI Network, inspired by the film Matrix, was established in 2017. Ever since then, we have been working on 1.0 applying AI to optimize the MATRIX public chain, and on 2.0 constructing a decentralized AI economy. Starting from 2023, we are into Matrix 3.0, which we blend neuroscience with deliverables from 1.0 and 2.0. Essentially, we use brain signal for Avatar Intelligence (AvI) realizing the scenario imagined by the Matrix films where human brain is uploaded to the Internet. This means everyone will have his/her own digital avatar in the Metaverse.

NombreMAN

PuestoNo.1501

Cap. de mercado$0,00

Cap. de mercado totalmente diluida$0,00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0,04%

Suministro de circulación463.775.543,80504584

Suministro máx.1.000.000.000

Suministro total763.775.543,8050458

Tasa de circulación0.4637%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico1.7901400327682495,2018-05-10

Precio más bajo0.004471874686648602,2022-11-13

Blockchain públicaMAN

Sector

Redes sociales

