Precio de 4EVERLAND hoy

El precio actual de 4EVERLAND (4EVER) hoy es $ 0, con una variación del 2,65% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de 4EVER a USD es $ 0 por 4EVER.

4EVERLAND actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 453 225, con un suministro circulante de 3,42B 4EVER. Durante las últimas 24 horas, 4EVER cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0,00671057, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, 4EVER experimentó un cambio de +0,39% en la última hora y de -4,09% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 69,25K.

Información del mercado de 4EVERLAND (4EVER)

Cap de mercado $ 453,23K$ 453,23K $ 453,23K Volumen (24H) $ 69,25K$ 69,25K $ 69,25K Cap. de mercado totalmente diluida $ 1,33M$ 1,33M $ 1,33M Suministro de Circulación 3,42B 3,42B 3,42B Suministro total 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

La capitalización de mercado actual de 4EVERLAND es de $ 453,23K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 69,25K. El suministro circulante de 4EVER es de 3,42B, con un suministro total de 10000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1,33M.