Información del precio (USD) de Cod3x (CDX)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.070419 $ 0.070419 $ 0.070419 24H Mín $ 0.089684 $ 0.089684 $ 0.089684 24H Máx 24H Mín $ 0.070419$ 0.070419 $ 0.070419 24H Máx $ 0.089684$ 0.089684 $ 0.089684 Máximo Histórico $ 0.251359$ 0.251359 $ 0.251359 Precio más bajo $ 0.01749092$ 0.01749092 $ 0.01749092 Cambio de Precio (1H) +0.10% Cambio de Precio (1D) -16.10% Cambio de Precio (7D) -16.09% Cambio de Precio (7D) -16.09%

El precio en tiempo real de Cod3x (CDX) es de $0.073267. Durante las últimas 24 horas, CDX se ha operado entre un mínimo de $ 0.070419 y un máximo de $ 0.089684, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de CDX es de $ 0.251359, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.01749092.

En términos de rendimiento a corto plazo, CDX ha cambiado en un +0.10% en la última hora, -16.10% en 24 horas y -16.09% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Cod3x (CDX)

Cap de mercado $ 3.62M$ 3.62M $ 3.62M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 3.62M$ 3.62M $ 3.62M Suministro de Circulación 49.39M 49.39M 49.39M Suministro total 49,387,239.73376559 49,387,239.73376559 49,387,239.73376559

La capitalización de mercado actual de Cod3x es de $ 3.62M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CDX es de 49.39M, con un suministro total de 49387239.73376559. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 3.62M.