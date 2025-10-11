El precio en vivo de Cod3x hoy es de 0.073267 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de CDX en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de CDX en MEXC ahora.El precio en vivo de Cod3x hoy es de 0.073267 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de CDX en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de CDX en MEXC ahora.

Más información de CDX

Info. de precios de CDX

Whitepaper de CDX

Sitio web oficial de CDX

Tokenomía de CDX

Pronóstico de precios de CDX

Logo de Cod3x

Precio de Cod3x (CDX)

No listado

Precio en vivo de 1 CDX en USD:

$0.073267
-16.10%1D
mexc
Estos datos del token provienen de terceros. MEXC actúa únicamente como agregador de información. ¡Explora otros tokens listados en el mercado Spot de MEXC!
USD
Gráfico de precios en vivo de Cod3x (CDX)
Última actualización de la página: 2025-10-11 12:22:47 (UTC+8)

Información del precio (USD) de Cod3x (CDX)

Rango de precios en 24 horas:
$ 0.070419
24H Mín
$ 0.089684
24H Máx

$ 0.070419
$ 0.089684
$ 0.251359
$ 0.01749092
+0.10%

-16.10%

-16.09%

-16.09%

El precio en tiempo real de Cod3x (CDX) es de $0.073267. Durante las últimas 24 horas, CDX se ha operado entre un mínimo de $ 0.070419 y un máximo de $ 0.089684, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de CDX es de $ 0.251359, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.01749092.

En términos de rendimiento a corto plazo, CDX ha cambiado en un +0.10% en la última hora, -16.10% en 24 horas y -16.09% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Cod3x (CDX)

$ 3.62M
--
$ 3.62M
49.39M
49,387,239.73376559
La capitalización de mercado actual de Cod3x es de $ 3.62M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CDX es de 49.39M, con un suministro total de 49387239.73376559. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 3.62M.

Historial de precios de Cod3x (CDX) en USD

Durante el día de hoy, el cambio de precio de Cod3x a USD fue de $ -0.0140602500332543.
En los últimos 30 días, el cambio de precio de Cod3x a USD fue de $ -0.0299432924.
En los últimos 60 días, el cambio de precio de Cod3x a USD fue de $ -0.0429781144.
En los últimos 90 días, el cambio de precio de Cod3x a USD fue de $ +0.043176567218610474.

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ -0.0140602500332543-16.10%
30 Días$ -0.0299432924-40.86%
60 Días$ -0.0429781144-58.65%
90 Días$ +0.043176567218610474+143.49%

Qué es Cod3x (CDX)

Cod3x is an AI framework created in 2023 which powers more than 400,000 AI agents. With the new Cod3x Create app, this framework can be used by anyone to create financial and social AI agents in seconds with no code or technical skills required.

Users can stake the CDX token to increase their agent's capabilities, including increased trade frequency and premium data access. On launch, staking CDX will give access to alpha features.

Predicción del precio de Cod3x (USD)

¿Cuánto valdrá Cod3x (CDX) en USD mañana, la semana que viene o el mes que viene? ¿Cuál podría ser el valor de tus activos Cod3x (CDX) en 2025, 2026, 2027, 2028, o incluso dentro de 10 o 20 años? Utiliza nuestra herramienta de predicción de precios para explorar las previsiones a corto y largo plazo sobre Cod3x.

¡Consulta la predicción del precio de Cod3x ahora!

CDX a monedas locales

Tokenómica de Cod3x (CDX)

Entender la tokenómica de Cod3x (CDX) puede proporcionar una visión más profunda sobre su valor a largo plazo y su potencial de crecimiento. Desde cómo se distribuyen los tokens hasta cómo se gestiona el suministro, la tokenómica revela la estructura central de la economía de un proyecto. ¡Conoce ahora la tokenómica extensa de CDX!

Preguntas relacionadas: Otras preguntas sobre Cod3x (CDX)

¿Cuánto vale Cod3x (CDX) hoy?
El precio en vivo de CDX en USD es de 0.073267 USD, actualizado en tiempo real con los últimos datos del mercado.
¿Cuál es el precio actual de CDX en USD?
El precio actual de CDX en USD es de $ 0.073267. Consulta el Conversor MEXC para obtener conversiones precisas de tokens.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Cod3x?
La capitalización de mercado de CDX es de $ 3.62M USD. Capitalización de mercado = Precio actual × Oferta circulante. Indica el valor de mercado total y el ranking del token.
¿Cuál es el suministro circulante de CDX?
El suministro circulante de CDX es de 49.39M USD.
¿Cuál fue el precio máximo histórico (ATH) de CDX?
CDX alcanzó un precio ATH de 0.251359 USD.
¿Cuál es el precio mínimo histórico (ATL) de CDX?
CDX vio un precio ATL de 0.01749092 USD.
¿Cuál es el volumen de trading de CDX?
El volumen de trading en vivo de 24 horas para CDX es de -- USD.
¿CDX subirá más este año?
El precio de CDX podría subir este año dependiendo de las condiciones del mercado y el desarrollo del proyecto. Consulta la predicción del precio de CDX para obtener un análisis más detallado.
