Precio de Rei hoy

El precio actual de Rei (REI) hoy es $ 0.02258539, con una variación del 12.11% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de REI a USD es $ 0.02258539 por REI.

Rei actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 22,585,852, con un suministro circulante de 1.00B REI. Durante las últimas 24 horas, REI cotiza entre $ 0.02094459 (bajo) y $ 0.02576772 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.218973, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00605432.

En el corto plazo, REI experimentó un cambio de -0.20% en la última hora y de -7.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 567.29K.

Información del mercado de Rei (REI)

Cap de mercado $ 22.59M$ 22.59M $ 22.59M Volumen (24H) $ 567.29K$ 567.29K $ 567.29K Cap. de mercado totalmente diluida $ 22.59M$ 22.59M $ 22.59M Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Rei es de $ 22.59M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 567.29K. El suministro circulante de REI es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 22.59M.