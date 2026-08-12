Precio de GIZA hoy

El precio actual de GIZA (GIZA) hoy es $ 0, con una variación del 15.71% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GIZA a USD es $ 0 por GIZA.

GIZA actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 323,428, con un suministro circulante de 340.33M GIZA. Durante las últimas 24 horas, GIZA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0.0011213 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.487082, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, GIZA experimentó un cambio de +1.10% en la última hora y de -37.59% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.91K.

Información del mercado de GIZA (GIZA)

Cap de mercado $ 323.43K$ 323.43K $ 323.43K Volumen (24H) $ 1.91K$ 1.91K $ 1.91K Cap. de mercado totalmente diluida $ 950.33K$ 950.33K $ 950.33K Suministro de Circulación 340.33M 340.33M 340.33M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de GIZA es de $ 323.43K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.91K. El suministro circulante de GIZA es de 340.33M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 950.33K.