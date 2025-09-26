MIRA

Mira es la red de verificación descentralizada que hace que los resultados de la IA sean confiables. Al transformar el contenido generado por IA en afirmaciones verificables y utilizar consenso de blockchain entre múltiples modelos de IA, Mira elimina la necesidad de verificación humana.

NombreMIRA

PuestoNo.443

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)27.91%

Suministro de circulación191,244,643

Suministro máx.1,000,000,000

Suministro total1,000,000,000

Tasa de circulación0.1912%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico2.6137017692109104,2025-09-26

Precio más bajo0.22084510460998408,2025-10-10

Blockchain públicaBASE

Sector

Redes sociales

