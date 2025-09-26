MIRA

Mira es la red de verificación descentralizada que hace que los resultados de la IA sean confiables. Al transformar el contenido generado por IA en afirmaciones verificables y utilizar consenso de blockchain entre múltiples modelos de IA, Mira elimina la necesidad de verificación humana.

NombreMIRA

PuestoNo.443

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)27.91%

Suministro de circulación191,244,643

Suministro máx.1,000,000,000

Suministro total1,000,000,000

Tasa de circulación0.1912%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico2.6137017692109104,2025-09-26

Precio más bajo0.22084510460998408,2025-10-10

Blockchain públicaBASE

IntroducciónMira es la red de verificación descentralizada que hace que los resultados de la IA sean confiables. Al transformar el contenido generado por IA en afirmaciones verificables y utilizar consenso de blockchain entre múltiples modelos de IA, Mira elimina la necesidad de verificación humana.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.

MEXC es tu camino más fácil hacia el mundo cripto. Explora la plataforma de intercambio de criptomonedas líder a nivel mundial para comprar, operar y ganar criptomonedas. Opera con Bitcoin, BTC, Ethereum, ETH y más de 3,000 altcoins.MEXC es tu camino más fácil hacia el mundo cripto. Explora la plataforma de intercambio de criptomonedas líder a nivel mundial para comprar, operar y ganar criptomonedas. Opera con Bitcoin, BTC, Ethereum, ETH y más de 3,000 altcoins.
Buscar
Favoritos
MIRA/USDT
Mira
----
--
24h Máximo
--
24h Mínimo
--
24h Volumen (MIRA)
--
24h Volumen (USDT)
--
Gráfico
Info
Libro de órdenes
Transacciones
Libro de órdenes
Transacciones
Libro de órdenes
Transacciones
Transacciones
Spot
Órdenes abiertas（0）
Historial de Órdenes
Historial de Operaciones
Posiciones Abiertas (0)
MEXC es tu camino más fácil hacia el mundo cripto. Explora la plataforma de intercambio de criptomonedas líder a nivel mundial para comprar, operar y ganar criptomonedas. Opera con Bitcoin, BTC, Ethereum, ETH y más de 3,000 altcoins.MEXC es tu camino más fácil hacia el mundo cripto. Explora la plataforma de intercambio de criptomonedas líder a nivel mundial para comprar, operar y ganar criptomonedas. Opera con Bitcoin, BTC, Ethereum, ETH y más de 3,000 altcoins.
MIRA/USDT
--
--
‎--
24h Máximo
--
24h Mínimo
--
24h Volumen (MIRA)
--
24h Volumen (USDT)
--
Gráfico
Libro de órdenes
Transacciones
Info
Órdenes abiertas（0）
Historial de Órdenes
Historial de Operaciones
Posiciones Abiertas (0)
Loading...