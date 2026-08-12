Precio de Nookplot hoy

El precio actual de Nookplot (NOOK) hoy es $ 0, con una variación del 5.18% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NOOK a USD es $ 0 por NOOK.

Nookplot actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 354,837, con un suministro circulante de 93.55B NOOK. Durante las últimas 24 horas, NOOK cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, NOOK experimentó un cambio de -3.04% en la última hora y de -19.88% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Nookplot (NOOK)

Cap de mercado $ 354.84K$ 354.84K $ 354.84K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 357.00K$ 357.00K $ 357.00K Suministro de Circulación 93.55B 93.55B 93.55B Suministro total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Nookplot es de $ 354.84K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de NOOK es de 93.55B, con un suministro total de 100000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 357.00K.